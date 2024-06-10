В Україні підвищення пенсій щороку відбувається у кілька етапів. Але є категорії українців, які не отримують підвищені виплати.

Під індексацію пенсій в березні потрапило 10 млн осіб. У червні оновлені пенсії також отримають “заднім числом” пенсіонери, що працюють.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на OBOZ.UA.

Однак під жоден із переглядів збільшення пенсійних виплат не підпадають деякі категорії громадян:

працюючі пенсіонери, які не нагромадили додаткові 24 місяці страхового стажу;

пенсіонери, які отримують пенсію вище за встановлений максимум у 23 610 грн ;

колишні співробітники прокуратури ;

ті, хто отримує не пенсії за віком, а т.зв. щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді). Те саме стосується отримувачів соцдопомоги замість пенсії через брак стажу.

Окрім стандартних підвищень, громадяни також можуть отримувати додаткові виплати до пенсій. Їх розраховують виходячи з віку одержувача:

пенсіонери віком 70-75 років можуть розраховувати на виплату до 300 грн;

75-80 років – до 456 грн.;

старше 80 років – до 570 грн.

Для додаткових виплат «за віком» є умова – основна пенсія має бути нижчою за 10 340 грн. Якщо пенсіонер одержує більше цієї суми, додаткових доплат не буде.

Підвищення пенсій в Україні відбудеться не для всіх – деталі

Як збільшити пенсію

Українцям можуть доплачувати за:

статус ветерана війни;

особливі заслуги;

статус почесного донора.

Також можуть призначити надбавку до виплат на догляд за неповнолітньою дитиною.

Усе необхідно підкріплювати документами.

Пенсія може збільшитися після звільнення з роботи

Якщо людина нещодавно звільнилася, то варто повідомити Пенсійний фонд, тому що це впиливає на різницю в розрахунку пенсій.

Для підвищення виплати можна перейти на інший вид пенсії

Також можна звернутися до суду для підвищення пенсійних виплат.

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