В Україні підвищення пенсій щороку відбувається у кілька етапів. Але є категорії українців, які не отримують підвищені виплати.
Під індексацію пенсій в березні потрапило 10 млн осіб. У червні оновлені пенсії також отримають “заднім числом” пенсіонери, що працюють.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на OBOZ.UA.
Однак під жоден із переглядів збільшення пенсійних виплат не підпадають деякі категорії громадян:
- працюючі пенсіонери, які не нагромадили додаткові 24 місяці страхового стажу;
- пенсіонери, які отримують пенсію вище за встановлений максимум у 23 610 грн ;
- колишні співробітники прокуратури ;
- ті, хто отримує не пенсії за віком, а т.зв. щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді). Те саме стосується отримувачів соцдопомоги замість пенсії через брак стажу.
Окрім стандартних підвищень, громадяни також можуть отримувати додаткові виплати до пенсій. Їх розраховують виходячи з віку одержувача:
- пенсіонери віком 70-75 років можуть розраховувати на виплату до 300 грн;
- 75-80 років – до 456 грн.;
- старше 80 років – до 570 грн.
Для додаткових виплат «за віком» є умова – основна пенсія має бути нижчою за 10 340 грн. Якщо пенсіонер одержує більше цієї суми, додаткових доплат не буде.
Підвищення пенсій в Україні відбудеться не для всіх – деталі
Як збільшити пенсію
Українцям можуть доплачувати за:
- статус ветерана війни;
- особливі заслуги;
- статус почесного донора.
Також можуть призначити надбавку до виплат на догляд за неповнолітньою дитиною.
Усе необхідно підкріплювати документами.
Пенсія може збільшитися після звільнення з роботи
Якщо людина нещодавно звільнилася, то варто повідомити Пенсійний фонд, тому що це впиливає на різницю в розрахунку пенсій.
Для підвищення виплати можна перейти на інший вид пенсії
Також можна звернутися до суду для підвищення пенсійних виплат.