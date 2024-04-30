Грошова допомога від ACTED: триває реєстрація у 5 областях

Грошова допомога від ACTED зараз надається мешканцям п’яти областей. Триває реєстрація на отримання коштів. Розповідаємо деталі.

Грошова допомога від ACTED – хто може подати заявку

Наразі Acted дистанційно реєструє на отримання багатоцільової грошової допомоги лише мешканців з певних громад п’яти областей. А саме:

Чернігівської,

Запорізької,

Миколаївської,

Сумської,

Херсонської області.

Перелік громад

Чернігівська область

На цьому тижні в Чернігівській області проходить реєстрація на грошову допомогу для мешканців, чиї будинки частково або повністю зруйновані внаслідок конфлікту та залишаються проживать в наступних громадах Ніжинського району:

Новобасанська громада – особиста реєстрація за списками органів місцевого самоврядування.

Запорізька область

В Запорізькій області відбувається реєстрація для соціально незахищених категорій населення Запорізького району:

Кушугумська громада – особистий запис та запис в телефонному режимі за списками з місцевих органів влади та з кол-центру

Таврійська громада – прийом заявок в кол-центрі

Миколаївська область

В Миколаївській області реєстрація для мешканців, чиї будинки частково або повністю зруйновані внаслідок конфлікту та залишаються проживати у таких громадах Миколаївського району:

Шевченківська громада (тільки Мирне, Котляреве, Новоруське, Шевченкове, Луч, Зоря) – реєстрація за телефоном та списками місцевих органів влади

Сумська область

В Сумській області реєструють громадян, які евакуювалися з Великописарівської громади до м. Охтирка – реєстрація в телефонному режимі за списками з управління соціального захисту населення Охтирського району.

Херсонська область

В Херсонській області проходить реєстрація на грошову допомогу для мешканців, чиї будинки частково або повністю зруйновані внаслідок конфлікту та вони залишаються проживати у таких населених пунктах Херсонського району:

Херсонська громада (тільки Херсонський та Наддніпрянський старостати) – прийом заяв на кол-центр та за списками від місцевої влади

Критерії надання допомоги

Критерії вразливості для участі в програмі:

Домогосподарства з одинокими батьками

Домогосподарства, очолювані одним із членів домогосподарства

Домогосподарства людей похилого віку, в тому числі самотніх людей похилого віку

Домогосподарства з 3 і більше дітьми та новонародженими дітьми віком до 1 року

Домогосподарства з вагітними жінками або жінками, що годують груддю

Домогосподарства, у складі яких є люди з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи

Домогосподарства, члени яких потребують дороговартісного лікування або догляду

Деталі програми тут

Якщо ви належите до перелічених в коментарі категорій та проживаєте в наведених громадах – звертайтеся до місцевих органів влади, щоб бути включеним до програми або телефонуйте до колл-центру відділу грошової допомоги за номерами телефонів:

(067) 131-10-02

(063) 453-57-10

(095) 285-29-84 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.

Джерело – Моя допомога

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