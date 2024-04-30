Грошова допомога від ACTED: триває реєстрація у 5 областях

Грошова допомога від ACTED зараз надається мешканцям п’яти областей. Триває реєстрація на отримання коштів. Розповідаємо деталі.
Грошова допомога від ACTED – хто може подати заявку
Наразі Acted дистанційно реєструє на отримання багатоцільової грошової допомоги лише мешканців з певних громад п’яти областей. А саме:
- Чернігівської,
- Запорізької,
- Миколаївської,
- Сумської,
- Херсонської області.
Перелік громад
Чернігівська область
На цьому тижні в Чернігівській області проходить реєстрація на грошову допомогу для мешканців, чиї будинки частково або повністю зруйновані внаслідок конфлікту та залишаються проживать в наступних громадах Ніжинського району:
- Новобасанська громада – особиста реєстрація за списками органів місцевого самоврядування.
Запорізька область
В Запорізькій області відбувається реєстрація для соціально незахищених категорій населення Запорізького району:
- Кушугумська громада – особистий запис та запис в телефонному режимі за списками з місцевих органів влади та з кол-центру
- Таврійська громада – прийом заявок в кол-центрі
Миколаївська область
В Миколаївській області реєстрація для мешканців, чиї будинки частково або повністю зруйновані внаслідок конфлікту та залишаються проживати у таких громадах Миколаївського району:
- Шевченківська громада (тільки Мирне, Котляреве, Новоруське, Шевченкове, Луч, Зоря) – реєстрація за телефоном та списками місцевих органів влади
Сумська область
- В Сумській області реєструють громадян, які евакуювалися з Великописарівської громади до м. Охтирка – реєстрація в телефонному режимі за списками з управління соціального захисту населення Охтирського району.
Херсонська область
В Херсонській області проходить реєстрація на грошову допомогу для мешканців, чиї будинки частково або повністю зруйновані внаслідок конфлікту та вони залишаються проживати у таких населених пунктах Херсонського району:
- Херсонська громада (тільки Херсонський та Наддніпрянський старостати) – прийом заяв на кол-центр та за списками від місцевої влади
Критерії надання допомоги
Критерії вразливості для участі в програмі:
- Домогосподарства з одинокими батьками
- Домогосподарства, очолювані одним із членів домогосподарства
- Домогосподарства людей похилого віку, в тому числі самотніх людей похилого віку
- Домогосподарства з 3 і більше дітьми та новонародженими дітьми віком до 1 року
- Домогосподарства з вагітними жінками або жінками, що годують груддю
- Домогосподарства, у складі яких є люди з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи
- Домогосподарства, члени яких потребують дороговартісного лікування або догляду
Деталі програми тут
Якщо ви належите до перелічених в коментарі категорій та проживаєте в наведених громадах – звертайтеся до місцевих органів влади, щоб бути включеним до програми або телефонуйте до колл-центру відділу грошової допомоги за номерами телефонів:
- (067) 131-10-02
- (063) 453-57-10
- (095) 285-29-84 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.
Джерело – Моя допомога
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