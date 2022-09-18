Як підтримати дітей під час війни – поради психолога

Війна – дуже травматична подія для кожної людини. Як підтримати дітей, які переживають різноманітні емоції нарівні з дорослими, що потрібно знати.
Про реакцію дітей на події та про те, як на цю реакцію реагувати батькам розповіла психологиня Марина Іванова, з посиланням на ТСН передає NNS.
Що може відбуватися з дітьми під час війни
- Діти можуть частіше плакати, реагувати нападами гніву на незначні події.
- Збільшується сепараційна тривога – не хочуть іти до садочка, не хочуть залишатись самі в кімнаті, спати самі.
- Регресії в звичках – просять поводитися з ними, як з маленькими.
- Грають в ігри, що пов’язані з навколишніми подіями.
Як підтримати дітей – реакція батьків
- Не змушуйте дитину залишатись самою.
- Підтримайте її регрес – поводьтеся з дитиною, як з немовлям, так вона матиме можливість побачити свою травму і психіка знайде з неї вихід.
- Дозволяйте дитині прояв емоцій та агресії без покарань.
- Надавайте дитині правдиву інформацію простими словами згідно її віку, але не треба жодних подробиць, що лякають, переконайтеся, що дитина не відчуває провини за те, що зараз коїться.
- Скажіть дитині, що ви робите все можливе для її та вашої безпеки, тому їй нічого хвилюватися.
- Заохочуйте ігри в “події, що травмують” так діти проживають емоції, через ігри, сміх, активність, надайте за можливості інвентар для ігор – пожежну машину, набір лікаря, літачок, тощо.
- Намагайтеся мати розклад дня.
- Забезпечте допомогу собі!
Коли потрібна професійна допомога
- Сепараційна тривога та стан підвищеної пильності і страху триває понад місяць.
- У дитини зник апетит.
- Дитина не реагує ні на що.
- У дитини з’явилася жорстокість.
- Дитина себе травмує.
Бережіть себе та своїх близьких! І не соромтеся звертатися за психологічною допомогою, якщо відчуваєте в цьому потребу та маєте таку змогу.
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