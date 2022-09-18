2
Корисне
Тег:
2

Як підтримати дітей під час війни – поради психолога

Дата
підтримати дітей

Війна – дуже травматична подія для кожної людини. Як підтримати дітей, які переживають різноманітні емоції нарівні з дорослими, що потрібно знати.

Про реакцію дітей на події та про те, як на цю реакцію реагувати батькам розповіла психологиня Марина Іванова, з посиланням на ТСН передає NNS.

Що може відбуватися з дітьми під час війни

  • Діти можуть частіше плакати, реагувати нападами гніву на незначні події.
  • Збільшується сепараційна тривога – не хочуть іти до садочка, не хочуть залишатись самі в кімнаті, спати самі.
  • Регресії в звичках – просять поводитися з ними, як з маленькими.
  • Грають в ігри, що пов’язані з навколишніми подіями.

d1a2a36f29472fa3ed61a65185978796

Як підтримати дітей – реакція батьків

  • Не змушуйте дитину залишатись самою.
  • Підтримайте її регрес – поводьтеся з дитиною, як з немовлям, так вона матиме можливість побачити свою травму і психіка знайде з неї вихід.
  • Дозволяйте дитині прояв емоцій та агресії без покарань.
  • Надавайте дитині правдиву інформацію простими словами згідно її віку, але не треба жодних подробиць, що лякають, переконайтеся, що дитина не відчуває провини за те, що зараз коїться.
  • Скажіть дитині, що ви робите все можливе для її та вашої безпеки, тому їй нічого хвилюватися.
  • Заохочуйте ігри в “події, що травмують” так діти проживають емоції, через ігри, сміх, активність, надайте за  можливості інвентар для ігор – пожежну машину, набір лікаря, літачок, тощо.
  • Намагайтеся мати розклад дня.
  • Забезпечте допомогу собі!

0ddd6827eacc65d0c22811de430d3475 preview w440 h290

Коли потрібна професійна допомога

  • Сепараційна тривога та стан підвищеної пильності і страху триває понад місяць.
  • У дитини зник апетит.
  • Дитина не реагує ні на що.
  • У дитини з’явилася жорстокість.
  • Дитина себе травмує.

Бережіть себе та своїх близьких! І не соромтеся звертатися за психологічною допомогою, якщо відчуваєте в цьому потребу та маєте таку змогу.

Де переселенцям отримати теплий одяг для дітей: список адрес в регіонах

To Top