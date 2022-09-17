Де переселенцям отримати теплий одяг для дітей: список адрес в регіонах

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати теплий одяг для дітей на зиму, нагадує NNS. Як повідомлялося раніше, гуманітарну допомогу організує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з ЮНІСЕФ. Також теплий одяг для дітей-переселенців збирають небайдужі мешканці у різних містах.

Одяг від ЮНІСЕФ видаватимуть наборами. Їх надсилатимуть дітям ВПО у віці від 0 до 14 років.

Що входитиме у набір

Кожна дитина у родині переселенців може отримати теплий сучасний комплект, який складатиметься із:

зимової куртки,

светра або світшота,

термобілизни,

зимових та спортивних штанів,

шкарпеток,

зимових черевиків,

шапки, шарфа та рукавичок.

Набори одягу уніфіковані та підходять як дівчаткам, так і хлопчикам.

Кому видаватимуть одяг у першу чергу

Першочергово зимові набори надаватимуть багатодітним родинам ВПО.

Як отримати одяг

Для отримання комплекту потрібно зателефонувати до кол-центру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за номером 15-48 або на номер +380 (66) 813 62 39 – Уповноваженого з питань ВПО та залишити заявку.

Зазначимо, що у деяких регіонах соцслужби самі обзвонюють переселенців і питають, чи є потреба у зимовому одязі для дітей. Інформацію про те, як отримати теплі речі, обіцяють надати пізніше.

Де отримати теплий одяг для дітей (і не тільки) на зиму: перелік пунктів в Україні

У шести областях вже організовано пункти видачі теплого одягу для переселенців. Їх адреси повідомляє профільне видання Евакуація. City.

теплий одяг видаватимуть у Славутичі, будівля Центру професійного розвитку, вул. Збройних Сил України, 3. Пункт працюватиме з понеділка по п’ятницю з 14.00 до 17.00;

в центрі підтримки переселенців “Життєлюб піклується” оголосили прийом теплих речей. Їх приймають з вівторка по п’ятницю з 13:30 до 17:00. Пізніше одяг зможуть взяти переселенці.

Волинська область

у центрі підтримки переселенців у Луцькому РАЦСі можна взяти теплий одяг для дітей. Пунк працює по буднях з 9:00 до 18:00.

Рівненська область

одяг, взуття можна отримати у таких пунктах для переселенців в Рівному: БК Текстильник (Гагаріна, 6), БК Хімік (Князя Острозького, 1), Церква Дім Божий (Чорновола, 74).

Полтавська область

сезонний одяг та взуття видають переселенцям у пункті проєкту “Тепла кофта” в Полтаві, що на вул. Соборності, 43.

Чернівецька область

дитячий та дорослий одяг видають у школі №38, вул. Ярослава Налепки, 3 (0506906810) та Коровійському ліцеї, вул. Шкільна, 1-А, село Коровія (0997973676);

у хабі на Івана Франка, 29 видають теплий дитячий одяг з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.

Черкаська область