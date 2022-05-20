Миття голови без шампуню – 7 підручних засобів

Миття голови без магазинного шампуню здається вам неможливим? Насправді очистити волосся від забруднень реально і без хімії – 7 підручних засобів

Столичний косметолог Оксана Марченко розповіла, які сім засобів чудово впораються із миттям голови без шампуню.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Борошно

Очистить волосся всіх типів і не пересушить його. Краще зупинити вибір на борошні грубого помелу, цільнозернового або житнього. А ось пшенична не підходить через високий вміст клейковини.

Гірчичний порошок

Відмінний варіант для жирного волосся або після використання масляної маски. Засіб сприяє зростанню та пишності локонів.

Житній хліб

Допоможе не тільки промити, а й зміцнити їх. Після миття бажано обполоснути волосся розчином оцту.

Глина

Глина чудово підживлює шкіру голови та видаляє зайвий жир.

Яєчний жовток

Допомагає боротися з лупою. Бажано перед використанням видалити з нього плівку.

Сода

Сода також буде корисна для жирного волосся.

Сироватка та кефір

Кефір та сироватка добре зволожують сухе волосся.

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