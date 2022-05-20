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Миття голови без шампуню – 7 підручних засобів

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Миття голови без магазинного шампуню здається вам неможливим? Насправді очистити волосся від забруднень реально і без хімії – 7 підручних засобів

Столичний косметолог Оксана Марченко розповіла, які сім засобів чудово впораються із миттям голови без шампуню.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Борошно

Очистить волосся всіх типів і не пересушить його. Краще зупинити вибір на борошні грубого помелу, цільнозернового або житнього. А ось пшенична не підходить через високий вміст клейковини.

Гірчичний порошок

Відмінний варіант для жирного волосся або після використання масляної маски. Засіб сприяє зростанню та пишності локонів.

Миття голови без шампуню – 7 підручних засобів

Житній хліб

Допоможе не тільки промити, а й зміцнити їх. Після миття бажано обполоснути волосся розчином оцту.

Глина

Глина чудово підживлює шкіру голови та видаляє зайвий жир.

Яєчний жовток

Допомагає боротися з лупою. Бажано перед використанням видалити з нього плівку.

Сода

Сода також буде корисна для жирного волосся.

Сироватка та кефір

Кефір та сироватка добре зволожують сухе волосся.

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