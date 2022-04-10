5 засобів легкого відмивання скла та дзеркал від слідів скотчу

Обклеювання скотчем вікон та дзеркал дозволяє захистити мешканців будинку від осколків скла при ударній хвилі. Багато хто хвилюється що сліди від нього буде складно відмити. 5 підручних засобів для легкого відмивання скла та дзеркал

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Харчова сода

Невелику жменю соди розчиніть у склянці води. Змочіть в отриманому розчині губку та протріть скляні поверхні, на яких залишилися сліди скотчу. Потім протріть скло чистою вологою ганчіркою і витріть насухо.

Рослинна олія

Просочіть ватний диск будь-яким рослинним маслом і обробіть скло, забруднене скотчем. Залиште на 15 хвилин, а потім витріть насухо звичайною губкою для миття посуду.

Ацетон чи бензин

Будь-який розчинник добре справляється зі слідами клею від скотчу. Потрібно просто натерти забруднені місця, а потім змити водою та витерти насухо.

Нашатирний спирт

За допомогою нашатирного спирту можна ефективно відмити від слідів скотчу як скла, а й пластикові поверхні. При роботі з цим засобом надягайте на руки гумові рукавички та провітрюйте приміщення.

Гумка

Найпростіший спосіб позбутися слідів скотчу на склі – це просто протерти їх канцелярською гумкою. Спосіб підходить, якщо залишилася незначна кількість забруднень, оскільки знадобиться багато часу та зусиль, щоб видалити їх гумкою.

Як правильно захистити вікна від ударної хвилі: основні правила