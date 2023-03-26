Користь і шкода від жувальної гумки – що потрібно знати

Фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України зібрали воєдино найбільш значущі факти щодо користі та шкоди жувальної гумки. Про це розповідає НСН



Так, Американська асоціація стоматологів стверджує, що під час жування гумки без цукру протягом 20 хвилин після їжі збільшує виділення слини. Це допомагає очистити рот, нейтралізує кислоти та допомагає запобігти карієсу.

Крім того, підвищене слиновиділення в процесі жування допомагає збалансувати кислотність у стравоході, полегшити симптоми кислотного рефлюксу.

Гумка також може дещо поліпшити неприємний запах із порожнини рота, допомогти при сухості в роті, принаймні на короткий час.

“Але в обох випадках жуйка не є лікарським засобом і не може усунути справжні причини цих явищ. Якщо вас непокоїть рефлюкс і проблеми з порожниною рота, зверніться до лікаря”, – радять в ЦГЗ.

До речі, науковці з Університету Сент-Лоуренс провели дослідження і виявили вплив жувальної гумки на поліпшення пам’яті. Якщо використовувати гумку прямо перед іспитом, це допомагає поліпшити результати і активізувати роботу мозку.

Також виявлено поліпшення когнітивних функцій організму, що відповідають за швидкість сприйняття і робочу пам’ять.

Яка користь і шкода від жувальної гумки

Шкода жувальної гумки

Жувальна гумка може стати причиною небажаних ефектів:

інгредієнти, що входять до складу жувальної гумки без цукру, мають проносний ефект. Якщо споживати жуйку у великих кількостях, це може призвести до діареї або інших розладів травлення;

під час жування гумки заковтується зайве повітря, що може привести до метеоризму і болю в животі;

постійне або часте жування гумки може стати причиною розладу скронево-нижньощелепних суглобів. Якщо їх надмірно навантажувати, це призводить до перенапруження і дисбалансу, внаслідок чого можуть виникати болі в щелепі, вушні та головні болі, травматизація зубів тощо.

Гумка і зниження стресу. Оскільки під час жування наш мозок отримує сигнал, що організм приймає їжу, відповідно виділяються гормони, що відповідають за задоволення. Отже, на фізіологічному рівні людина може відчувати тимчасове заспокоєння.

Однак згодом, коли голод або фантомне відчуття ситості дає сигнал в мозок, то роздратування посилюється, що є додатковим фактором посилення стресу.

Жувальна гумка може слугувати додатковим інструментом у боротьбі з курінням: закривати потреби людини виконувати механічні дії, пов’язані з курінням.

Жуйка може допомогти боротися із сонливістю. Під час жування збільшується кровопостачання головного мозку, що впливає на активізацію організму і зменшення сонливості або підвищення уваги.

Із цієї причини жувальну гумку часто використовують водії за кермом. Однак не варто забувати про відпочинок і турботу про своє фізичне та психічне здоров’я.

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