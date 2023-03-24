Чи можна ковтати жувальну гумку – пояснили у МОЗ

В МОЗ розповіли, чи можна ковтати жувальну гумку, повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Першими прототипами жувальної гумки були смоли дерев як-от каучуку. Головною метою такого використання був гігієнічний догляд за ротовою порожниною.

Зараз для виготовлення гумки використовують не зовсім природні інгредієнти. Серед них гумова основа, підсолоджувачі та ароматизатори. Проте всі складники повинні бути придатними до застосування у харчовій промисловості.

Американська асоціація стоматологів стверджує, що жування гумки без цукру протягом 20 хвилин після трапези збільшує виділення слини. Це допомагає очистити ротову порожнину, нейтралізує кислоти та допомагає запобігти карієсу.

До того ж це зменшує кислотність у стравоході та полегшує симптоми кислотного рефлюксу.

Вчені довели, що гумка покращує пам’ять. Наприклад, якщо студент готується до складання іспиту, під час цього йому варто жувати гумку. Те саме потрібно повторити на самому іспиті. Тоді мозок краще буде згадувати вивчений матеріал. А ще жувальна гумка допомагає боротися зі стресом і сонливістю.

Чим гумка може нашкодити

Якщо споживати жуйку у великих кількостях, це може призвести до діареї або інших розладів травлення;

При жуванні гумки заковтується зайве повітря, що може викликати метеоризм і біль у животі;

Постійне або часте жування гумки може стати причиною розладу скронево-нижньощелепних суглобів через надмірне навантаження;

Жуйка з цукром збільшує слиновиділення, а цукор є поживним середовищем для мікробів. Тому краще обирати жуйку без цукру.

Чи можна ковтати жувальну гумку

Жувальна гумка не була створена для того, щоб її ковтали. Проте якщо ви це випадково зробили, за словами експертів, нічого страшного не станеться. Шлунок не перетравить її. Але виведе з організму природним способом. Дуже рідко може трапитися так, що ви проковтнули гумку, і сталася непрохідність кишківника. В такому випадку варто звернутися до лікаря та уникати частого ковтання жувальної гумки.

Американська асоціація стоматологів стверджує, що жування гумки без цукру протягом 20 хвилин після трапези збільшує виділення слини. Це допомагає очистити ротову порожнину, нейтралізує кислоти та допомагає запобігти карієсу. До того ж це зменшує кислотність у стравоході та полегшує симптоми кислотного рефлюксу.

Вчені довели, що гумка покращує пам’ять. Наприклад, якщо студент готується до складання іспиту, під час цього йому варто жувати гумку. Те саме потрібно повторити на самому іспиті. Тоді мозок краще буде згадувати вивчений матеріал. А ще жувальна гумка допомагає боротися зі стресом і сонливістю.

Чим гумка може нашкодити

Якщо споживати жуйку у великих кількостях, це може призвести до діареї або інших розладів травлення;

При жуванні гумки заковтується зайве повітря, що може викликати метеоризм і біль у животі;

Постійне або часте жування гумки може стати причиною розладу скронево-нижньощелепних суглобів через надмірне навантаження;

Жуйка з цукром збільшує слиновиділення, а цукор є поживним середовищем для мікробів. Тому краще обирати жуйку без цукру;

Чи можна ковтати жувальну гумку

Жувальна гумка не була створена для того, щоб її ковтали. Проте якщо ви це випадково зробили, за словами експертів, нічого страшного не станеться. Шлунок, звісно, не перетравить її, проте виведе з організму природним способом. Дуже рідко може трапитися так, що ви проковтнули гумку, і сталася непрохідність кишківника. В такому випадку варто звернутися до лікаря та уникати частого ковтання жувальної гумки.

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