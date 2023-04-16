Які речі не можна приймати в подарунок – перелік

Деякі речі не варто приймати в подарунок, адже разом з ними ви ризикуєте впустити у ваш дім негаразди, фінансові труднощі, неприємності в особистому житті та інші біди й проблеми

Про що йде мова розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна

Гаманці, порожні сумки, рюкзаки

Такі речі не можна приймати від тих людей, які відчувають заздрість і постійно потребують грошей. Людина з низьким матеріальним достатком і постійною нестачею грошей може передати свої проблеми того, кому він піднесе цей подарунок.

Якщо ви приймаєте подарунок від близької вам людини, натякніть їй, що в гаманець необхідно покласти грошову купюру, щоб у вас завжди водилися гроші.

Ножі, шаблі, вилки, ножиці та інші колючо-ріжучі предмети

Від цих речей також варто відмовитися і повернути дарувальнику. Ці предмети мають сильну негативну енергію, яка може стати ворожою для вас і вашого будинку.

Може назріти конфліктна ситуація і ви посваритеся з дарувальником, або ж накличете на себе біду.

Які речі не можна приймати в подарунок

Наручні або настінні годинники

Такі подарунки здатні форсувати хід життя, вони забирають молодість і привабливість. Рішенням у цій ситуації буде “відкуп” від дарувальника невеликою сумою.

Якщо годинник був прийняті в якості подарунка молодятами, це буде означати, що незабаром їх щасливе та безтурботне життя мине.

Домашні капці, ремні

Людям у віці домашні капці протипоказано приймати. Вони будуть постійно підказувати, що старість скоро прийде і вона не за горами. Кажуть, що прийняті в дар домашні капці можуть значити швидку смерть.

З ременем, отриманим у подарунок ви можете втратити здатність досягати висот, приймати рішення, у вас не буде вистачати сили волі все це зробити. Просування в кар’єрі може припинитися.

Дзеркало

Якщо молода дівчина отримає в якості подарунка дзеркало, вона може швидко розгубити молодість, щастя й удачу. Його не можна, ні дарувати, ні приймати в якості подарунка.

Дзеркало має дуже сильне енергетичне поле, воно може містити як хорошу, так і негативну енергію.

Натільний хрестик

Це настільки індивідуальна річ, що її необхідно купувати лише самому, і ні в якому разі не приймати в подарунок. Однак, якщо хрестик подарований розумною, заможною і щасливою людиною, то він принесе вам те ж.

Щоб очистити подарований хрестик, його на якийсь час краще занести в храм і освятити.

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