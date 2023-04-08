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Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

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Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду
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Росія казиться через свою неспроможність здолати Україну на полі бою. І вигадує різні способи, аби зламати дух українців зсередини. На це агресор не шкодує ні коштів, ні сил. І тут чим далі, тим більше дивує Фейсбук.

В той час, коли американська мережа блокує українців навіть за невинні порушення, ця сама мережа відкрито рекламує російську пропаганду. Зокрема, користувачі можуть зустріти у своїй стрічці ось таку рекламу, що поширює російські наративи про «війну до останнього українця» та «утиски православ’я в Україні».

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

Якщо ви звернете увагу на надпис угорі, то побачите, що це – реклама, тобто проплачений Фейсбуку контент. А якщо ви колись мали справу із замовленням реклами у Фейсбуці, то знаєте, що контент перевіряється модераторами, і далеко не завжди вони дають добро на публікування.

А в даних випадках, виходить, жодних порушень модератори Фейсбука не знайшли. Хоча вони очевидні. Тут і фальшиві новини, і розпалювання ворожнечі, і шахрайство та обман.

Взяти хоча б те, що посилання, за яким користувачам пропонує перейти рекламний допис, веде на фальшивий сайт «Обозреватєль». У справжнього «Обозреватєля» інша адреса.

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

Але, звісно, не кожен читач зверне на це увагу. І тому сприйматиме за чисту монету те, про що прочитає у цьому нібито «українському» ЗМІ. А тут – і про західних господарів, яким «підкоряється українська влада», і «спроможність рф дійти в Україні до польського кордону», і «вся українська армія загине під Бахмутом». Тобто усе, про що так люблять розповідати російські пропагандисти на своїх каналах і що їм хочеться засунути у вуха не тільки росіян, а й українцям. Аби ті повстали проти влади, почали вимагати мирних переговорів тощо. І Фейсбук допомагає державі-агресорці реалізувати її цілі, допускаючи порушення своїх же правил – як мінімум про заборону поширення неправдивої інформації, шахрайство і фальшиві новини.

Ось перед вами правила Фейсбука: заборонений контент

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

А тепер подивіться, за що, наприклад, МЕТА блокувала ресурси НСН.

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

 

І блокують нас за подібне постійно.

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

Тобто фраза «росіяни грабують» – це порушення, а брехлива російська пропаганда – ні. Як це назвати? Подвійні стандарти? Чи Фейсбук агент Кремля? Чи гроші не пахнуть?

Але як би це не називалося, з цим треба боротися і протидіяти поширенню російської брехні. Зробити це може кожен, відправивши скаргу на таку рекламу.

Як поскаржитися на контент у Фейсбук?

Алгоритм дій:

  • Натискаєте на три крапочки біля допису
  • Обираєте «поскаржитися»

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

  • Далі обирайте «неправдива інформація»

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

  • Далі обираєте «політика».

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

  • І – надіслати скаргу.

Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

Будьте пильними, довіряйте тільки перевіреним джерелам, не дозволяйте нікому, а особливо ворогу, маніпулювати собою під час війни. Від стійкості і мудрості кожного з нас залежить її результат.

До речі, раніше ми писали Росія запустила нову хвилю фейків через рекламу у Фейсбук – як розрізнити (фото)

Тож можна зробити висновок, що така реклама – не прикра помилка, а систематичні дії, які МЕТА, очевидно і не думає припиняти.

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