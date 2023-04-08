Фейсбук агент Кремля чи гроші не пахнуть? Цукерберг рекламує російську пропаганду

Росія казиться через свою неспроможність здолати Україну на полі бою. І вигадує різні способи, аби зламати дух українців зсередини. На це агресор не шкодує ні коштів, ні сил. І тут чим далі, тим більше дивує Фейсбук.

В той час, коли американська мережа блокує українців навіть за невинні порушення, ця сама мережа відкрито рекламує російську пропаганду. Зокрема, користувачі можуть зустріти у своїй стрічці ось таку рекламу, що поширює російські наративи про «війну до останнього українця» та «утиски православ’я в Україні».

Якщо ви звернете увагу на надпис угорі, то побачите, що це – реклама, тобто проплачений Фейсбуку контент. А якщо ви колись мали справу із замовленням реклами у Фейсбуці, то знаєте, що контент перевіряється модераторами, і далеко не завжди вони дають добро на публікування.

А в даних випадках, виходить, жодних порушень модератори Фейсбука не знайшли. Хоча вони очевидні. Тут і фальшиві новини, і розпалювання ворожнечі, і шахрайство та обман.

Взяти хоча б те, що посилання, за яким користувачам пропонує перейти рекламний допис, веде на фальшивий сайт «Обозреватєль». У справжнього «Обозреватєля» інша адреса.

Але, звісно, не кожен читач зверне на це увагу. І тому сприйматиме за чисту монету те, про що прочитає у цьому нібито «українському» ЗМІ. А тут – і про західних господарів, яким «підкоряється українська влада», і «спроможність рф дійти в Україні до польського кордону», і «вся українська армія загине під Бахмутом». Тобто усе, про що так люблять розповідати російські пропагандисти на своїх каналах і що їм хочеться засунути у вуха не тільки росіян, а й українцям. Аби ті повстали проти влади, почали вимагати мирних переговорів тощо. І Фейсбук допомагає державі-агресорці реалізувати її цілі, допускаючи порушення своїх же правил – як мінімум про заборону поширення неправдивої інформації, шахрайство і фальшиві новини.

Ось перед вами правила Фейсбука: заборонений контент

А тепер подивіться, за що, наприклад, МЕТА блокувала ресурси НСН.

І блокують нас за подібне постійно.

Тобто фраза «росіяни грабують» – це порушення, а брехлива російська пропаганда – ні. Як це назвати? Подвійні стандарти? Чи Фейсбук агент Кремля? Чи гроші не пахнуть?

Але як би це не називалося, з цим треба боротися і протидіяти поширенню російської брехні. Зробити це може кожен, відправивши скаргу на таку рекламу.

Як поскаржитися на контент у Фейсбук?

Алгоритм дій:

Натискаєте на три крапочки біля допису

Обираєте «поскаржитися»

Далі обирайте «неправдива інформація»

Далі обираєте «політика».

І – надіслати скаргу.

Будьте пильними, довіряйте тільки перевіреним джерелам, не дозволяйте нікому, а особливо ворогу, маніпулювати собою під час війни. Від стійкості і мудрості кожного з нас залежить її результат.

До речі, раніше ми писали Росія запустила нову хвилю фейків через рекламу у Фейсбук – як розрізнити (фото)

Тож можна зробити висновок, що така реклама – не прикра помилка, а систематичні дії, які МЕТА, очевидно і не думає припиняти.