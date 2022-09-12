Які предмети теж можна випрати в пральній машині – цікаві винятки

Звичайна пральна машина призначена для прання одягу, постільної білизни, штор і рушників. В цілому – всього, що зроблено з тканини. Але є предмети, які теж можна випрати в пральній машині

Виявляється, впральній машині можна випрати не лише одяг. Є цікаві винятки – предмети, які теж можна випрати в машинці. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Виробники техніки для прання зазвичай пишуть в інструкціях, що пральна машина не призначена для використання не за призначенням. Але мудрий народ перевіряє це на власному досвіді.

Виявилося, що є цікаві винятки – речі, які можна абсолютно спокійно випрати в машинці.

Наприклад, в пральну машинку можна скласти пластикові кухонні контейнери. Тільки пластикові, скло не можна.

Видаліть залишки їжі, додайте миючий для посуду і запустіть машинку на делікатному режимі. Не забудьте відключити функцію віджиму, інакше всі контейнери доведеться викинути. Ви отримаєте чисті та продезінфіковані контейнери.

Таким же способом можна помити різні кухонні силіконові аксесуари. Плями, нагар і залишки їжі видаліть вручну, а потім помістіть формочки для випічки та лопаточки в барабан. Вимкніть віджим, додайте засіб для миття посуду і включіть делікатний режим.

Відмінно в машинці відпираються килимки для йоги або автомобільні. Використовуйте делікатний режим, віджимання вимкніть і поставте мінімальну температуру. Килимки після прання протріть рушником і розкладіть – щоб просохли. При такому пранні важливо, щоб на килимках не було сміття.

М’які дитячі іграшки в пральній машинці прав, напевно, кожен дорослий. Але ви точно не здогадувалися, що помити таким же способом можна дитячий пластиковий конструктор. Зберіть його в мішок для прання, поставте на мінімальну температуру пральну машинку. Вимкніть режим віджиму і вибирайте щадну програму.

Ще в пральній машинці можна випрати мочалки для душу і фіранки. Ці предмети потребують дезінфекції хоча б 1-2 рази на місяць. І повірте, прання в машинці продовжить цим речам життя набагато довше.

У пральній машинці можна випрати рюкзаки, спортивні сумки та сумки з тканини. Витрусіть все сміття, застебніть всі замки або зніміть їх. Приберіть декоративні прикраси. Ставте мінімальну температуру, без віджиму і делікатний режим.

5 речей, які не можна прати у пральній машині