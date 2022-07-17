5 речей, які не можна прати у пральній машині

Пральна машина давно стала вірною помічницею домашніх господинь. Вона економить час та сили. Однак є деякі речі, які не можна прати у пральній машині через те, що вони зіпсуються

Багатофункціональна побутова техніка допомагає людям економити сили та час на відпочинок, роботу та інші цікавіші, ніж прання одягу, справи. Однак не варто забувати, що деякі речі не можна прати у пральних машинах автомат, щоб не довелося купувати нові.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Купальник

Якщо ви не хочете попрощатися зі своїм улюбленим купальником, краще стирайте його руками. Тканина, з якої шиються купальні костюми та плавки, при пранні в пральній машині втрачає еластичність. Розтягнутий купальник не тільки не прикрасить фігуру, але й може підвести в самий невідповідний момент.

Речі з декором

Якщо ваша сукня, блузка або футболка прикрашені блискітками, бісером або паєтками, то їм підійде тільки щадне ручне прання. Елементи декору можуть відриватися та засмічувати фільтри пральної машини. Ремонт за такої поломки коштує досить дорого. До того ж декор може в процесі прання пошкодити волокна тканини.

Жакет та пальто

Піджак, жакет та пальто краще взагалі не прати в домашніх умовах. Чи не пошкодуйте грошей на хімчистку. При пранні вручну або в пральній машині такі речі втрачають форму, линяють, дають усадку. Підкладка рветься або розходиться швами.

Головні убори

Шапки, хустки, бейсболки та капелюхи потрібно прати вручну або здати в хімчистку. В іншому випадку, ви отримаєте головний убір, що втратив форму і красу, хоч і чистий.

Нижня білизна

Якщо дешеву бавовняну нижню білизну можна помістити в спеціальний мішок для прання і відправити в барабан пральної машини. То бюстгальтери та білизну з тонкого гіпюру або шовку прайте тільки вручну з використанням гелів для прання.

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