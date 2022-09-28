Google створив функцію, завдякий якій можна видалити інформацію про себе з інтернету

Нещодавно в Google з’явилася нова вкладка, за допомогою якої можна видалити інформацію про себе з інтернету – як це зробити

Компанія Google створила новий інструмент, завдяки якому можна видалити користувацькі дані із пошукових результатів. Про це повідомляє 9to5Google, передає NNS

Цю функцію вперше продемонстрували у травні в рамках конференції I/O 2022. Нещодавно користувачі помітили появу нової вкладки “Результати про вас” (Results about you) у застосунку Google на Android.

За допомогою нового пункту користувач потрапляє на сторінку, де йдеться про те, яким чином можна запитати у Google видалення результатів пошуку, в яких міститься телефонний номер, домашня адреса, адреса електронної пошти чи інша особиста інформація.

Також можна дізнатися всю інформацію про користувача, яка доступна у видачі. Якщо користувач натисне на видалення даних, то його попросять зазначити причину цього рішення, після чого інструмент продемонструє статус запиту – “Схвалено” чи “Виконується”.

Фахівці зазначають, що інформація про користувача видалиться лише з пошукової видачі, але не з інших сайтів.

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