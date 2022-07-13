9 звичок у харчуванні, які шкодять здоров’ю людини

Харчові звички відіграють велику роль у житті людини. Багато з них нікому не йде на користь. Про які 9 звичок у харчуванні краще забути

Про шкідливі харчові звички NNS дізнався з повідомлення на сайті harchi.info.

1. Пропускати сніданок

Не дарма нам у школі неодноразово повторювали, що сніданок потрібно з’їсти самому, обід розділити з другом, а вечерю – віддати ворогу. Ранковий прийом їжі найважливіший для організму людини, і пропускати його значить добровільно скорочувати собі життя. Говорячи про сніданок, мається на увазі не кава з шоколадкою або чай з печивом. Мова йде про повноцінний ситний перекус. Ситний сніданок надає заряд бадьорості та налаштовує тіло на робочий лад і активність. Якщо ж ви пропустите сніданок, то до обіду голод стане настільки сильним, що, опинившись поряд з їжею, ви просто не зможете себе контролювати. А це у свою чергу загрожує переїданням – воно вам треба?

2. Ситно вечеряти та їсти на ніч

Цілий день живете на каві, пропускаючи сніданок і обід, а потім наганяєте пропущене ситною вечерею? Не потрібно так робити. Як правило, вечеря повинна становити по калорійності 20-25% від добового раціону. Тому з вечірньої трапези краще виключити випічку, солодощі, картоплю, макарони, білий рис та смажені в олії продукти. Краще з’їжте запечену рибу з тушкованими або вареними овочами, нежирну курку або індичку, порцію домашнього сиру або салат з нежирним сиром. І не забувайте, що останній прийом їжі повинен бути мінімум за 3 години до сну. Якщо завантажити шлунок прямо перед сном, то, швидше всього, ваш сон буде тривожним, оскільки організм буде зайнятий не відпочинком, а перетравлюванням їжі.

3. Їсти на ходу

Мабуть, одна з найшкідливіших звичок, якою страждають студенти, офісні працівники та багато інших людей, завантажених на роботі. Звісно, усе можна зрозуміти, аврал, завал, усе горить і ви у вогні, але тим не менш не радимо вам запихати у себе їжу нашвидкуруч. Річ у тім, що швидке поглинання їжі приводить до того, що мозок одразу не може усвідомити кількість їжі та її калорійність і не тормозить у потрібний момент, кажучи організму: “Стоп, я наївся!”. А це у свою чергу перетворюється у зайві кілограми та сантиметри на талії.

4. Їсти перед екраном

Мова йде не тільки про їжу під час улюбленого серіалу, а й про їжу під час комп’ютерних ігор або під час перегляду спортивного матчу. Справа в тому, що під час фільму, гри або інших активностей, пов’язаних з екраном телевізора або смартфона, ви не контролюєте кількість їжі, яку ви поглинаєте. До того ж під час перегляду ми, зазвичай, відчуваємо різні емоції, а з’їдене у збудженому стані засвоюється набагато гірше, ніж їжа, яку ви з’їли у спокійних умовах. Плюс у такий момент ваш мозок зайнятий не їжею, а тим, що відбувається на екрані, тому ви пропускаєте момент насичення і знову переїдаєте.

5. Заїдати стрес

Так, ми знаємо, що смаколики – це завжди гарна ідея, а зефір у шоколаді та плитка молочного шоколаду з горішками – найкращі антидепресанти. Солодощі різко підвищують цукор у крові, мозок отримує порцію задоволення, а монотонне жування відсуває сумні думки подалі. Але водночас, заїдаючи стрес, ми самі виробляємо у себе умовний рефлекс їсти, коли погано. Відволіктись від сумних думок допоможе фізичне навантаження: прибирання квартири, миття посуду, фітнес та інше. А якщо ви все ж відчуваєте непереборне бажання щось пожувати, зупиніть свій вибір на листі шпинату, овочах або фруктах.

6. Пити каву і чай з цукром

Думаємо, не потрібно говорити про шкоду цукру як для фігури, так і для зубів та всього організму загалом. Так, спочатку після відмови від цукру чай і кава здаватимуться вам зовсім без смаку, однак, як відомо, клітини рецепторів язика оновлюються кожні 10 днів. Позаяк несолодкі напої дуже скоро стануть звичними.

7. Їсти солодке після основної їжі

Забудьте про постулат “перше, друге, третє”. Особливо якщо ви щойно ситно пообідали або повечеряли. Солодощі, як правило, дуже калорійні і за кількістю калорій цілком тягнуть на самостійний прийом їжі. Тому, якщо вам вже дуже хочеться шматок торту, з’їжте його у якості ланчу або перекусу.

8. Пити мало води

Банально, але факт: нам всім потрібно пити більше води. Кава та чай виводять з організму рідину за рахунок сечогінного ефекту, а вода тим часом допомагає нам активізувати метаболізм. Дефіцит рідини гальмує метаболізм, через що організм переходить у режим накопичення жиру. Убезпечити себе від цього дуже просто: навчіться пити по півсклянки води кожну годину.

9. Заїдати все хлібом

Це взагалі вже минуле століття. І це а буквальному сенсі цього слова: їсти все з хлібом привчили наших батьків бабусі та дідусі, які свого часу пережили голод та війну. У голодні часи хлібна м’якоть цінувалася тим, що набрякала у шлунку. Таким чином, хліб заповнював об’єми шлунку, приносячи відчуття ситості. Зараз у цьому немає жодної необхідності.

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