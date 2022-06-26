5 абсурдних і непотрібних кулінарних звичок, які є у всіх

Кожен з нас має своєрідні кулінарні звички, часто абсолютно непотрібні, наприклад, їсти вівсяну кашу виключно вранці, також як і вважати каву тільки ранковим напоєм. Варто зазначити, що набір таких непотрібних кулінарних звичок є у кожного з нас і, вони практично ідентичні

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Список із 5 абсолютно абсурдних і непотрібних кулінарних звичок, які є у всіх нас.

1. Смажити м’ясо та рибу на сковороді у великій кількості жиру або на мангалі

На думку експертів, смажена їжа – мертва їжа, в якій немає абсолютно нічого корисного, а також вона стане лише причиною печії. Кулінари та дієтологи радять готувати м’ясо та рибу максимально корисними методами, наприклад, запікати в духовці або варити, готувати в пароварці, це стосується і риби.

2. Довго готувати морепродукти

Це продукти, які готуються від 1 до 20 хвилин, дивлячись, що саме ви готуєте. Кулінари радять готувати, наприклад, заморожений кальмар просто опустивши його в окріп на 20-30 хвилин, а після, якщо він гумовий, залиште ще на 30 хвилин постояти. Якщо це креветки, то кількість часу для приготування залежить від розміру креветки.

3. Варити спагетті в невеликій кількості води і промивати після варіння холодною водою

Шеф-кухарі радять варити спагетті навпаки у великій кількості води, солити стрву в процесі варіння, а також не додавати у воду оливкову олію і найважливіше – не потрібно промивати холодною водою пасту, оскільки вона стане не смачною.

4. Маринувати м’ясо в оцті, соках та майонезі

Оцет, як і соки – те, що зробить м’ясо жорстким, але ніяк не ніжним і соковитим, оскільки у них кислота. Оцет здатний ще й стягнути волокна м’яса та висушити його.

5. Використовувати мед замість цукру

Потрібно знати, що мед складається з глюкози, фруктози та невеликої кількості сахарози. Перевага меду перед цукром – у ньому велика кількість фруктози, що робить його солодшим за цукор.

Тому його часто додають у випічку та сир замість цукру!

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