3 види каструль, у яких не можна готувати їжу

Кухонний посуд є головним атрибутом на кожній кухні, особливо це стосується каструль та сковорідок, якими господині користуються щодня. У яких каструлях не можна готувати їжу

Варто знати, що каструлями потрібно ще й вміти правильно користуватися і знати, що готувати різні продукти в одній каструлі не можна. Потрібно звертати увагу обов’язково на матеріал, з якого вона зроблена, щоб не нашкодити організму. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Фахівці рекомендують дуже серйозно ставитися до вибору якісного посуду, а саме каструль, щоб їжа, приготована в них, була не тільки смачною, але й корисною.

Фахівці стверджують, що їжа, приготовлена в неправильному посуді, а саме в старих та каструлях із небезпечних металів, може стати просто отрутою.

Від каструль із якого металу потрібно відмовитися?

1. Алюміній

Саме алюмінієвий посуд, на думку експертів, вважається найшкідливішим для здоров’я.

В такому посуді не рекомендується варити гострі та кислі страви, тушкувати та смажити овочі, кип’ятити молоко, а також варити варення тому, що фрукти містять кислоти, що взаємодіють з металом.

Варто знати, що навіть при невеликому нагріванні слабкі кислоти руйнують алюміній, і він потрапляє в їжу. Ще потрібно знати, що в такому посуді категорично не можна квасити капусту, огірки чи помідори!

Також алюміній не можна натирати грубими губками, вони відлущують алюмінієві частинки, які потрапляють після зі стінок в їжу, а це вкрай шкідливо.

2. Емаль

Важливо відразу відзначити, що емаль не шкідлива для здоров’я, і посуд з неї не шкідливий. У ній можна готувати їжу, навіть робити соління, але поки там немає навіть однієї подряпини. Як тільки на такому посуді з’явилася хоча б одна подряпина, її потрібно відразу викинути, тому що під емаллю знаходиться метал, на який при пошкодженні емалі потрапляє волога і починається корозійний процес: шкідливі речовини потрапляють прямо в їжу.

3. Тефлон

Це, на перший погляд, ідеальний посуд, адже в ньому можна готувати без олії. Але, варто знати, що нагрівати її не можна більше, ніж до 180 С, якщо готувати на більшій температурі, на посуді утворюються мікротріщини. Небезпека цього процесу полягає в тому, що через них їжа взаємодіє з металевою основою сковороди або каструлі. Після цього волога потрапляє на метал і починається процес корозії.

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