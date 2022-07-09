10 продуктів, які не можна заморожувати в морозилці

Морозильна камера – ідеальне місце, яке дозволяє зберігати продукти тривалий термін. Однак, є їжа, яку категорично заборонено заморожувати, адже вона втратить корисні властивості. 10 продуктів, які не можна заморожувати

Які продукти не можна заморожувати NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

1. Яйця

Ціле яйце заморожувати не можна, адже при взаємодії з дуже низькими температурами шкаралупа просто трісне. Якщо все-таки необхідно зберігати такий продукт довше, то можна збити яйця і заморозити в герметичному пакеті.

2. Вершкові страви

Важливо пам’ятати, що усі страви, які мають кремову основу, можуть відокремитися або звернутися при зберіганні в морозильній камері. В результаті смак страви сильно зіпсується.

3. Йогурт

Йогурт може згорнутися та стане крупинками і буде не смачним.

4. Вино

За словами фахівців, морозилка зіпсує смак вина. Замість того, краще його покласти до холодильника.

5. Газовані напої

Низькі температури на воду ніяк не вплинуть, але сама пляшка в морозилці може тріснути або вибухнути.

6. Майонез

Такий продукт не потрібно заморожувати, адже у складі майонезу є яйця, які при низьких температурах відокремляться. В результаті залишиться велика банка олії та яєць.

7. Паста

Якщо ви заморозили приготовану пасту, то після розмороження вона перетвориться на кашу.

8. Салатне листя

У морозилці зелень салату перетворюється на слизову кашку. Тому цього не можна робити.

9. Трави

У морозилці трави втратять форму та стануть слизькими.

10. Розморожене м’ясо

Заборонено заморожувати вже розморожене м’ясо. Все тому, що це небезпечно, адже повторне заморожування погіршує текстуру м’яса.

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