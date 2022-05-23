5 продуктів, які категорично не можна розігрівати – можуть зашкодити здоров’ю

Розігрівання “вчорашніх” або раніше приготованих продуктів – буденне явище у нашому житті. Адже розігріті страви на сковороді або у мікрохвильовці смачніші, ніж холодні. Та, як з’ясувалося, деякі продукти категорично не можна розігрівати, бо вони можуть стати міною уповільненої дії для нашого організму

Виявляється, розігріті продукти не лише втрачають свої корисні властивості, але й можуть набувати шкідливих якостей, небезпечних для життя людини. До таких продуктів, які категорично не можна розігрівати, медики відносять 5 продуктів харчування. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

1. Буряк

Буряк при розігріванні повністю втрачає всі свої корисні властивості і перетворюється на абсолютно даремний продукт, який нічого не дає нашому організму.

2. М‘ясні страви

Ще одна група розігрітих продуктів, які нічого не приносять людині, крім шкоди – м’ясні страви. По-перше, м’ясо при розігріванні втрачає багато своїх смакових якостей. По-друге, при підігріві м’яса розщеплюються легкозасвоювані білки, які містить продукт. Через це воно стає марним. Однак і це ще не все: цей розігрітий продукт перетворюється в джерело канцерогенів, які поступово накопичуються в організмі.

3. Гриби

Гриби в розігрітому вигляді втрачають білки, що входять до їхнього складу, і замість цього стають вмістилищем канцерогенів.

4. Курячі яйця

Чимало канцерогенів утворюється при розігріванні вже зварених яєць або яєчного омлету. Корисні мікроелементи, які містяться в цих свіжоприготованих стравах, під впливом нагрівання розщеплюються, а ось концентрація різних токсинів і канцерогенів різко зростає.

5. Картопля

Як з’ясувалося, не варто розігрівати і картоплю – страву, яка, мабуть, найчастіше піддається неодноразовій термообробці. Їжа, до складу якої входить картопля, при розігріванні стає шкідливою. В першу чергу – через розпад крохмалю, що міститься в картоплі.

Тому найкраще з’їдати ці та інші продукти свіжоприготованими. Та, якщо все здолати за один присід не вийшло, краще з’їжте ці страви, не вдаючись до розігрівання. А щоб зробити їх більш прийнятними для споживання, дістаньте їх із холодильника заздалегідь, щоби вони змогли набути кімнатної температури.

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