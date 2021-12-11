Лікарка пояснила, чому корисні звички можуть не допомагати

Лікарка пояснила, чому звички, що вважаються людьми корисними і здоровими, можуть не допомагати – здоров’я завдяки їм не тільки не поліпшується, але може виявитися підірваним.

Наприклад, таке часто відбувається, коли громадяни, слідуючи ідеї про здорове харчування, виключають з раціону все на їхню думку шкідливе – в результаті організм не отримує потрібних йому поживних речовин.

Мотова навела приклад такої помилки:

“Дівчині хочеться борщу, пирога, яблука, але замість цього вона випила порожній чай, з’їла знежирений сир і пішла тренуватися. В результаті, людина голодує, і все її життя присвячене тому, щоб підтримувати ідеальну масу тіла”.

Лікарка помітила, що багато, боячись вуглеводів або канцерогенів, відмовляються від солодкого або смаженого, але при цьому дозволяють собі алкоголь, або не чинять опір пасивному курінню.

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Тим часом, від спиртного жиріє печінка, до того ж алкоголь є чи не найпотужнішим канцерогеном. Вплив куріння на організм (включаючи пасивне) медик оцінює більш руйнівним, ніж вплив цукру.

Мотова підкреслила, що «за допомогою вигаданих обмежень людина не отримає гарантію того, що вона буде абсолютно здоровою – це так не працює».

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Вона уточнила, що здоров’я і тривалість життя залежать від різних факторів, серед них – генетика, можливість отримувати хорошу медичну допомогу, екологія та багато іншого.

Про це NNS дізнався з повідомлення newsyou.info