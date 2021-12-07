Ці три звички повільно, але впевнено знищують красу вашої шкіри

Шкіра — найбільший і при цьому чутливий орган. Найменші зміни у гормональному фоні або несприятливі фактори призводять до подразнень, поганого кольору обличчя та інших неприємностей. Іноді ми й самі сприяємо ранньому старінню і погіршенню якості шкіри, особливо на обличчі. Читайте далі про шкідливі звички, які ви можете не помічати за собою.

Про них розповідає Ukr.Media, передає NNS.

Ви п’єте дуже багато кави

Без кави багатьом дуже складно уявити своє життя, але якщо ваша шкіра починає змінюватися у гіршу сторону, варто звернути увагу, скільки чашок кави ви випиваєте щодня.

Фахівці рекомендують не надто захоплюватися і зупинитися на двох чашках, навіть якщо ви п’єте каву з молоком.

Кава призводить до зневоднення, а відновити водний баланс може бути досить складно. Заведіть нове правило — на кожну чашку кави випивайте склянку води, у такий спосіб ви зможете уникнути сильного зневоднення.

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Ви спите обличчям у подушку

Як ви знаєте, ближче до 30 років відновні процеси у шкірі сповільнюються, доводиться вживати серйозних заходів і нам, і нашому косметологу. Еластичність знижується, а тому усі заломи і дрібні зморшки залишаються на шкірі довше.

Якщо ви полюбляєте спати обличчям у подушку, приготуйтеся до того, що на шкірі можуть з’явитися сильні заломи, зазвичай, біля носа і губ.

Крім того, ніжна шкіра навколо очей також страждає через неприродні згини, які ви надаєте, притулившись обличчям до подушки.

Спробуйте навчитися спати на спині або ж спіть у такий спосіб, щоб “каркас” обличчя не сильно зсувався.

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Ви пізно вмиваєтеся

Коли ми повертаємося додому, важливо не затягувати процес очищення обличчя. За день на шкірі накопичується велика кількість дрібних частинок, які ви “зібрали” з зовнішнього середовища — це й бруд, і інші речовини, які у повітрі ми просто не помічаємо.

Крім цього, шкірне сало перемішується із засобами для обличчя, створюючи щільну плівку на шкірі, їй стає дуже важко дихати. Тому настільки важливо не чекати на момент, поки ви підете спати, а вмиватися не пізніше ніж через годину після повернення додому.

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