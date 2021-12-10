Як покращити імунітет: корисні поради для захисту організму

Імунітет – це складна та високоорганізована система, яка вміє саморегулюватись. Втручатись в її роботу можна лише при серйозних захворюваннях, але створити умови для оптимальної роботи та не шкодити – запорука гарного здоров’я.

Про це інформує 24 канал, передає NNS.

Імунна система потрібна людині, щоб протистояти шкідливим патогенам – як ззовні (бактерії, віруси, грибки), так і зсередини (злоякісне перетворення клітин). Коли імунітет ослаблений, з’являється високий ризик багатьох захворювань.

Як допомогти імунітету

На жаль, повністю захиститися від усіх хвороб не може навіть здорова імунна система. Й інколи хворіти – це норма для усіх людей. Але якщо ви хворієте занадто часто, можна спробувати змінити свій спосіб життя та звички – це забезпечить імунній системі умови для ефективної роботи.

Вакцинація

Вакцинація – це ефективний та безпечний спосіб покращити імунну систему. Саме щеплення формують специфічний імунітет (до конкретного збудника) без ризиків для організму.

Безумовно, вакцинація може бути відкладена або скасована у разі виявлення протипоказань, однак щеплення рекомендовані більшості дітей та дорослих. І завдяки імунізації людство майже забуло про більшість найстрашніших інфекційних хвороб (віспа, поліомієліт, кір, малярія та інші).

Дотримуйтесь календаря щеплення, щоб захистити себе та свою родину.

Здоровий сон

Між нашим сном та імунною системою існує двосторонній зв’язок. Сон допомагає боротися з інфекцією: під час нього підвищується рівень основних захисних елементів імунітету – антитіл, Т-лімфоцитів та клітин-кілерів.

А коли ми хворіємо, імунна система відразу змушує нас спати більше, щоб економити енергію для боротьби з хворобою.

Також повноцінний сон (не менше ніж 7– 8 годин) підтримує високу активність клітин-кілерів, які забезпечують боротьбу з клітинами раку.

Фізична активність

Фізична активність може покращувати функціонування імунної системи. Це пов’язано не лише з потенційним зниженням маси тіла, але й із загальним протизапальним ефектом вправ.

Але не перестарайтесь: занадто інтенсивні фізичні навантаження можуть пригнічувати деякі імунні функції.

Якими мають бути фізичні навантаження:

150 хвилин на тиждень занять середньої інтенсивності або 75 хвилин на тиждень занять високої інтенсивності;

кожне заняття має тривати не менш ніж 10 хвилин;

силові вправи на основні групи м’язів потрібно виконувати принаймні 2 рази на тиждень.

Відмова від куріння та алкоголю

Куріння порушує баланс імунних реакцій та сприяє розвитку хронічного запального процесу, який знижує здатність організму чинити опір інфекціям. Крім того, куріння пов’язують із підвищеним ризиком розвитку аутоімунних захворювань.

А надмірне вживання алкоголю пригнічує активність імунного захисту. Водночас вплив невеликих доз спиртного на імунітет ще досліджується.

Правильне харчування

Як і для будь-якої іншої системи організму, для імунної системи важливим є надходження вітамінів, мікроелементів і поживних речовин з їжею.

Тому в правильному раціоні людини мають бути: достатня кількість фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, риби та обмеження вживанням червоного і переробленого м’яса.

За деякими даними, ферментовані продукти (квашена капуста, кефір, йогурт) також можуть позитивно впливати на стан вашої імунної системи внаслідок дії на мікроорганізми, які живуть у вашому кишечнику (мікробіота).