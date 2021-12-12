Домашній майонез без яєць за 5 хвилин

Майонез – найпопулярніший соус в української домашньої кухні. Без нього неможливо уявити святкові салати, намазки на хліб та запечені страви. Як приготувати майонез без яєць?

Зробити вдома майонез без яєць дуже просто. Це буде супер корисна версія соусу, для якої вам буде потрібно авокадо.

Корисним рецептом поділився кулінар Валерій Пономар у своєму Instagram.

“Якщо ви не їсте сирі яйця, пропоную спробувати більш корисну версію майонезу з авокадо. Дуже добре поєднується з салатами, та й просто на хліб”, описав рецепт кухар.

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Інгредієнти:

Авокадо 150 грамів

Сік лайма або лимона 1 ч. л

Гірчиця 0,5 ч. л

Оливкова олія 2 ст. л

Щіпка солі

Покроковий рецепт приготування

Вибирайте для соусу м’який авокадо – вам знадобиться 150 грамів. Помістіть його в блендер, додайте туди чайну ложку соку лайма або лимона, гірчицю і оливкову олію, дрібку солі. Перебийте все блендером до однорідного стану. Виходить дуже смачно!

Таким майонезом ви сміливо можете заправляти салати або мазати його просто на хліб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПОНОМАРЬ ВАЛЕРИЙ | 🔪РЕЦЕПТЫ🔪 (@ponomar_valeriy)

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