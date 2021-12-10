Свято без зайвих калорій – три легкі салати на Новий рік

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три легких салата на Новый год

На Новий рік українці з’їдають сотні кілограмів олів’є і оселедця. Однак не всі люди можуть дозволити собі об’їдатися жирною і калорійною їжею на свято. Якщо ви хочете провести Новий рік без тяжкості в шлунку і печії, рекомендуємо вам приготувати легкі салати без майонезу.

Легкі салати на Новий рік 2022: салат з буряком і апельсином

  • Буряк – 2 маленьких або 1 великий.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Сир фета – 100 г.
  • Рукола – 100 г.
  • Мікс салатів – 150 г.
  • Кедрові горішки – 50 г.
  • Грецький йогурт – 4 ст. л.
  • Лимонний сік за смаком.

Буряк відварити до готовності. Апельсин ретельно очистити від плівок. Рукколу і салат помити і обсушити.

Кедрові горішки обсмажити на сухій сковороді. Нарізати буряк і фету кубиками, додати шматочки м’якоті апельсина. Змішати з руколою і листям салатами.

Додати кедрові горішки і заправити салат йогуртом з лимонним соком.

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Дієтичні салати на Новий рік 2022: листковий салат з куркою, огірками і кукурудзою

  • Відварна куряча грудка – 200 г.
  • Кукурудза – 150 г.
  • Огірок – 1 шт.
  • Сир Гауда-60 г.
  • Салатні листя – 150 г.
  • Нежирна сметана – 100 г.
  • Гірчиця-2 ч. л.

Курку і огірок нарізати кубиком, м’ясо натерти на крупній тертці. Листя салату порвати руками. Сметану змішати з гірчицею.

Викласти салат шарами і кожен змастити сметанним соусом: листя салату, курка, кукурудза, огірок, сир.

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Легкі салати на Новий рік без майонезу: салат з язиком і кабачком

  • Язик яловичий – 400 г.
  • Огірок – 1 шт.
  • М’ясистий болгарський перець – 1 шт.
  • Кабачок – 0.5 шт.
  • Червона цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2 зубч.
  • Кінза, петрушка, базилік за бажанням.
  • Кунжут – 1 ст. л.
  • Олія кунжутна – 2 ст. л.
  • Соєвий соус – 2 ст. л.

Відварити язик до готовності (2-2.5 години). Зняти шкіру з гарячого язика і нарізати соломкою.

Перець і цибулю нарізати півкільцями, огірок – соломкою. З кабачка за допомогою овочечистки зробити локшину і обсмажити на сковороді.

У мисці змішати рубану зелень, язик, огірок, кабачок, перець і цибулю.

Для заправки змішати кунжутну олію і соєвий соус. Полити салат заправкою і посипати кунжутом.

Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН 

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