Свято без зайвих калорій – три легкі салати на Новий рік

На Новий рік українці з’їдають сотні кілограмів олів’є і оселедця. Однак не всі люди можуть дозволити собі об’їдатися жирною і калорійною їжею на свято. Якщо ви хочете провести Новий рік без тяжкості в шлунку і печії, рекомендуємо вам приготувати легкі салати без майонезу.

Легкі салати на Новий рік 2022: салат з буряком і апельсином

Буряк – 2 маленьких або 1 великий.

Апельсин – 1 шт.

Сир фета – 100 г.

Рукола – 100 г.

Мікс салатів – 150 г.

Кедрові горішки – 50 г.

Грецький йогурт – 4 ст. л.

Лимонний сік за смаком.

Буряк відварити до готовності. Апельсин ретельно очистити від плівок. Рукколу і салат помити і обсушити.

Кедрові горішки обсмажити на сухій сковороді. Нарізати буряк і фету кубиками, додати шматочки м’якоті апельсина. Змішати з руколою і листям салатами.

Додати кедрові горішки і заправити салат йогуртом з лимонним соком.

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Дієтичні салати на Новий рік 2022: листковий салат з куркою, огірками і кукурудзою

Відварна куряча грудка – 200 г.

Кукурудза – 150 г.

Огірок – 1 шт.

Сир Гауда-60 г.

Салатні листя – 150 г.

Нежирна сметана – 100 г.

Гірчиця-2 ч. л.

Курку і огірок нарізати кубиком, м’ясо натерти на крупній тертці. Листя салату порвати руками. Сметану змішати з гірчицею.

Викласти салат шарами і кожен змастити сметанним соусом: листя салату, курка, кукурудза, огірок, сир.

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Легкі салати на Новий рік без майонезу: салат з язиком і кабачком

Язик яловичий – 400 г.

Огірок – 1 шт.

М’ясистий болгарський перець – 1 шт.

Кабачок – 0.5 шт.

Червона цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зубч.

Кінза, петрушка, базилік за бажанням.

Кунжут – 1 ст. л.

Олія кунжутна – 2 ст. л.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Відварити язик до готовності (2-2.5 години). Зняти шкіру з гарячого язика і нарізати соломкою.

Перець і цибулю нарізати півкільцями, огірок – соломкою. З кабачка за допомогою овочечистки зробити локшину і обсмажити на сковороді.

У мисці змішати рубану зелень, язик, огірок, кабачок, перець і цибулю.

Для заправки змішати кунжутну олію і соєвий соус. Полити салат заправкою і посипати кунжутом.

Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН