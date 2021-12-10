Свято без зайвих калорій – три легкі салати на Новий рік

На Новий рік українці з’їдають сотні кілограмів олів’є і оселедця. Однак не всі люди можуть дозволити собі об’їдатися жирною і калорійною їжею на свято. Якщо ви хочете провести Новий рік без тяжкості в шлунку і печії, рекомендуємо вам приготувати легкі салати без майонезу.
Легкі салати на Новий рік 2022: салат з буряком і апельсином
- Буряк – 2 маленьких або 1 великий.
- Апельсин – 1 шт.
- Сир фета – 100 г.
- Рукола – 100 г.
- Мікс салатів – 150 г.
- Кедрові горішки – 50 г.
- Грецький йогурт – 4 ст. л.
- Лимонний сік за смаком.
Буряк відварити до готовності. Апельсин ретельно очистити від плівок. Рукколу і салат помити і обсушити.
Кедрові горішки обсмажити на сухій сковороді. Нарізати буряк і фету кубиками, додати шматочки м’якоті апельсина. Змішати з руколою і листям салатами.
Додати кедрові горішки і заправити салат йогуртом з лимонним соком.
У чому зустрічати Новий рік: 7 ідей для тематичної вечірки (фото)
Дієтичні салати на Новий рік 2022: листковий салат з куркою, огірками і кукурудзою
- Відварна куряча грудка – 200 г.
- Кукурудза – 150 г.
- Огірок – 1 шт.
- Сир Гауда-60 г.
- Салатні листя – 150 г.
- Нежирна сметана – 100 г.
- Гірчиця-2 ч. л.
Курку і огірок нарізати кубиком, м’ясо натерти на крупній тертці. Листя салату порвати руками. Сметану змішати з гірчицею.
Викласти салат шарами і кожен змастити сметанним соусом: листя салату, курка, кукурудза, огірок, сир.
Яку кімнатну рослину найкраще подарувати на Новий рік або Різдво
Легкі салати на Новий рік без майонезу: салат з язиком і кабачком
- Язик яловичий – 400 г.
- Огірок – 1 шт.
- М’ясистий болгарський перець – 1 шт.
- Кабачок – 0.5 шт.
- Червона цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зубч.
- Кінза, петрушка, базилік за бажанням.
- Кунжут – 1 ст. л.
- Олія кунжутна – 2 ст. л.
- Соєвий соус – 2 ст. л.
Відварити язик до готовності (2-2.5 години). Зняти шкіру з гарячого язика і нарізати соломкою.
Перець і цибулю нарізати півкільцями, огірок – соломкою. З кабачка за допомогою овочечистки зробити локшину і обсмажити на сковороді.
У мисці змішати рубану зелень, язик, огірок, кабачок, перець і цибулю.
Для заправки змішати кунжутну олію і соєвий соус. Полити салат заправкою і посипати кунжутом.
Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН