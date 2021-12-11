Мережа супермаркетів АТБ братиме гроші за всі пластикові пакети

Українська мережа супермаркетів АТБ продаватиме усі пластикові пакети упаковки товарів. Навіть ті, які не внесені до відповідного, але наразі не затвердженого, списку Кабміну.

Таке рішення пресслужба компанії пояснила забороною, що набула чинності 10 грудня, на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах і у сфері обслуговування.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Обозреватель”.

Крім того, роз’яснювальні таблички розставлені також у магазинах мережі.

“АТБ-маркет” запроваджує оплату поліетиленових пакетів для пакування в магазинах АТБ. Пластикові пакети для первинної упаковки та пакети, у тому числі біорозкладні, які пропонуються клієнтам у касах АТБ, реалізовуватимуться за плату”, йдеться у повідомленні.

За скільки продають пакети

Єдиної ціни немає. Відповідно до розміщених у магазинах мережі роз’яснювальних табличках, вартість пакетів залежить від їхньої форми.

Зокрема, наявності ручок:

ціна пакета із ручками – 12 коп.;

без ручок – 9 коп.

Ці пакети можна роздавати безкоштовно?

Передбачалося, що з 10 грудня в Україні буде заборонено безкоштовну роздачу лише тих пакетів, товщина яких перевищує 50 мікрометрів. Йдеться про пакети “у формі рукава з дном та відкритою горловиною зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів”.

Сама заборона передбачена законом “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”, який у Верховній Раді ухвалили ще 1 червня. Проте точні характеристики пакетів не прописані. Їх, як і мінімальні ціни, мав би встановити Кабмін.

У поки що не прийнятому проекті постанови Кабінету міністрів зазначено, що йдеться про пакети товщі 50 мкм. Там же вказані мінімальні ціни.

Ціни на такі пакети мають перевищувати ті, які встановила мережа, щонайменш, у десятки разів. Зокрема:

2 грн/шт – без ручок та бічних складок;

2,50 грн/шт – без ручок з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3 грн/шт – з ручками та бічними складками.

Це – мінімально допустимі роздрібні ціни. Продавець може встановити їх на вищому рівні.

В АТБ вирішили перестрахуватися?

Через те, що ухвала Кабміну наразі не прийнята, бізнес сумнівається, які саме пакети він має виключно продавати, а які – роздавати безкоштовно. Відповідно, до кінця не ясно, за що каратимуть перевіряючі органи.

Тобто, попри те, що тонкі та надтонкі пакети мають потрапити під заборону лише з 9 березня 2022 року, в АТБ, можливо, вирішили просто перестрахуватися. І про всяк випадок почали взагалі продавати всі пакети.

Тим паче, що за роз’ясненнями до Кабміну звернулася навіть Європейська бізнес-асоціація (ЄБА). Там прямо заявили про нерозуміння ситуації, що виникла.

“Під час обговорення законопроекту йшлося про платну основу поширення тільки щодо пластикових пакетів з товщиною стінки понад 50 мкм… [Якщо заборонять й інші пакети], бізнес не розуміє, яким чином здійснювати їх продаж, за якою вартістю і як здійснювати облік та звітність (адже, очевидно, це вимагатимуть і органи, що перевіряють). Іншими словами, якщо запровадити такі зміни щодо тонких і надтонких пластикових пакетів вже з 10 грудня, ймовірно, відбудеться серія труднощів”, йдеться в заяві ЄБА.

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