Заборона безкоштовних кульків: коли вони зникнуть з супермаркетів і яка альтернатива

З 10 грудня у всій Україні вводиться заборона безкоштовних одноразових кульків у продуктових магазинах. У такі пакети набирають овочі, фрукти, крупи, горіхи і цукерки.

Вони і раніше не були безкоштовними – їхня ціна входила у вартість середнього чека. Тепер за кожен пакет доведеться платити окремо.

Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН.

Така заборона кульків вводиться в рамках боротьби з пластиком. На першому етапі всі пластикові пакети стануть платними, а в разі безплатного розповсюдження магазин отримає штраф.

З 10 березня 2022 року буде заборонено продавати тонкі пакети під загрозою штрафу.

Скільки коштуватимуть одноразові пакети

На одноразові кульки держава встановлює такі ціни:

2 гривні – пакет без ручок (без бічних складок);

2,50 гривні – пакет без ручок (з бічними складками);

3 гривні – пакет з ручками (з бічними складками).

Якщо магазин поширюватиме пакети безкоштовно, то отримає штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень, а в разі повторного порушення – від 3400 до 8500 гривень.

Альтернативи одноразовим пакетам

Заборона пластикових кульків – чудовий привід придбати багаторазові пакети-“сіточки” й екомішечки. Вони прекрасно підходять для овочів і фруктів, легко перуться і часто мають зав’язки. Такий пакет обійдеться вам приблизно в 25-40 гривень.

Ще одна альтернатива пакетам – стара добра авоська. Така сумочка підходить для різних категорій товарів і розтягується. Авоська може бути модним аксесуаром. Обійдеться вона дорожче від багаторазового пакета – приблизно 100 гривень.

Паперові пакети коштують недорого і є екологічною альтернативою пластику. Також вони можуть витримувати велику вагу. Мінуси таких пакетів очевидні: вони легко рвуться і швидко забруднюються.

Пакети з крохмалю обійдуться приблизно в 100-150 гривень за великий рулон. Вони не такі міцні, як поліетиленові, зате дуже швидко перегнивають. Також пакети з крохмалю не підходять для тривалого зберігання продуктів, оскільки швидко руйнуються.

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