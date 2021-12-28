5 рибних страв, які гірші за фастфуд – від них краще відмовитися

Риба вважається кориснішою за м’ясо. Під час дієт, або просто намагаючись дотримуватися правил здорового харчування, багато хто включає в свій раціон саме рибу. Проте не завжди вона корисна. А у деяких випадках – гірша за фастфуд. Нижче – 5 рибних страв, від яких краще відмовитися.

Дані продукти потрапили до списку через свою калорійність або токсичність. Від них краще відмовитись.

5 рибних страв, які гірші за фастфуд

Фермерський лосось

Дикий лосось багатий на кислоти Омега-3, які борються із запаленнями в організмі. У фермерському лососі містяться Омега-6 – ці кислоти посилюють запалення організму. Також така риба містить набагато менше вітаміну D і є дуже жирною.

Креветки Темпура

Креветки в клярі не несуть жодної користі, це те саме, що смажені суші або риба з чіпсами. Рол з креветками в темпурі може містити 508 калорій та 21 грам жиру. Ця страва є дуже калорійною.

Макрель

Цей різновид риби містить небезпечно високий рівень ртуті. При вживанні цієї риби організм утримує жир, спалює менше калорій та знижує рівень лептину – гормону, який регулює апетит.

Роли з тунцем

Тунець є дієтичним продуктом, проте при приготуванні ролів його буквально купають у майонезі. У таких ролах міститься 290 калорій та 11 грамів жиру.

Тилапія

Ця жирна риба шкідливіша, ніж фастфуд, а одна порція калорійніша, ніж бургер. Також на прилавках магазинів можна зустріти цю рибу, вирощену на фермах, вона набагато небезпечніша, ніж дика тилапія.

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