З віком обмінні процеси в організмі сповільнюються, що може викликати різні порушення. Але зберегти здоров’я можна за допомогою правильного харчування. Тож які продукти потрібно вводити в раціон після 40 років?

Фахівці перерахували продукти, які необхідно додавати в раціон після 40 років. Про це пише “На пенсії”, передає NNS.

В меню 40+ повинна бути жирна риба

Дієтологи відзначили, що вживання певних продуктів допомагає не тільки зберегти здоров’я органів, але і омолодити їх.

Так, в меню потрібно додати жирні сорти риби, адже в них багато вітамінів і поживних речовин, в тому числі омега-3 ненасичених кислот, які знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Не завадять в раціоні 40+ помідори, вони містять велику кількість лікопіну – потужного антиоксиданту, який також знижує ризик серцевих захворювань і покращує імунну функцію.

Броколі для здоров’я

Також після 40 років фахівці радять вживати броколі, в ній міститься багато вітаміну А, С, Е, К, а також клітковини, фосфору, фолієвої кислоти, магнію, заліза.

А ще, в раціон можна додати батат, цільнозернові продукти, сою і ягоди.

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