Які соки з супермаркету безпечно вживати

На прилавках магазинів можна зустріти безліч фруктових напоїв, які мають приносити користь організму. Але зазвичай вітамінів у таких соках мало, а шкідливих підсолоджувачів – безліч.

Про це передає 24 канал, інформує NNS.

Відрізнити більш натуральні продукти від імітаторів соку – дуже легко. Зазирайте на етикетки та читайте склад, а ми розповімо, яким напоям з прилавків варто віддавати перевагу.

НАЙБІЛЬШ КОРИСНІ СОКИ

Терпкий вишневий сік

Важливе значення у користі вишневого соку відіграє саме терпкий смак. Річ у тім, що терпкі плоди містять у 20 разів більше вітаміну А. Тому й напій з таких ягід принесе більше користі, особливо якщо й він ще й містить небагато цукру.

Гранатовий сік

Ягідки гранату можна додавати до десертів, салатів або ж куштувати з них сік, який має солодкий і гострий смак водночас. Такий напій потішить цілим комплексом корисних додатків з калію та антиоксидантів. Якщо ви бачите позначку “100% гранатовий сік”, без сумніву обирайте цей напій.

Буряковий сік

На відміну від більшості соків, які виготовлюсь з фруктів, цей створений з овочів. Він можливо програє до смаку іншим видам, проте точно потішить меншою кількість ароматизаторів та шкідливих домішків.

Апельсиновий сік

Цей помаранчевий напій відомий вітаміном С. Лише в одній склянці міститься добова норма цього корисного додатку. Разом з тим він наситить організм калієм, тіаміном та фолієвою кислотою. У магазинному варіанті звісно буде більше цукру, але не менше користі.

НАЙБІЛЬШ ШКІДЛИВІ СОКИ

Персиковий сік з манго

На прилавках можна також знайти соки, які мають об’єднані різні смаки. У такі мікси часто додають багато цукру.

Коктейль з журавлиновим соком

Рубіново-червоних магазинних напоїв варто взагалі уникати, адже до них часто додають кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози та підсолоджувачами. Зокрема це стосується і журавлинового соку.