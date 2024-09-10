У скільки державі обходиться фінансування одного військового – розповів Шмигаль

У скільки державі обходиться фінансування одного військового, розповів прем’єп-міністр України Денис Шмигаль.

В Україні фінансування кожного військового обходиться для бюджету в 1,2 мільйона гривень. Водночас ЗСУ вимагають більшого фінансування, оскільки триває мобілізація.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції, передають «Новини України – НСН».

Він додав, що нинішній бюджет потребує додаткових 500 мільярдів гривень на армію. Річ у плануванні кошторису, в якому закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року.

«Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, у бюджеті були заплановані військові видатки такими, які вони зараз є», — зазначив глава уряду

Однак тепер Сили оборони потребують більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та заповнення вакансій в армії.

«Ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету коштує 1,2 мільйона гривень. Відповідно, коли ми обираємо людей, ми повинні збільшувати бюджет наших Збройних сил. Озвучена і подана цифра в 500 мільярдів це той дефіцит, який потрібен нашим Збройним силам до кінця цього року для того, щоб профінансувати», — сказав Шмигаль



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