«Воюй або працюй»: Шмигаль анонсував новий принцип, який виведе ринок праці із тіні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував новий принцип на ринку праці «Воюй або працюй». Кінцева мета заходів – усунення дефіциту бюджету шляхом виведення ринку праці з тіні.

Про це посадовець сказав у вівторок на форумі “Україна 2024. Незалежність” що проходить у Києві, передають «Новини України – НСН».

Критично потрібні додаткові кошти

Україна має критичну потребу зібрати додаткові кошти до бюджету – це понад 500 млрд гривень уже цього року. Кошти потрібні на зарплати військовим та закупівлю відповідного обладнання оборонної промисловості. Взяти їх у міжнародних партнерів не можна.

За два з половиною роки нам вдалося залучити від партнерів майже $100 млрд. Ми дуже вдячні партнерам, це те, що дало нам можливість вчасно виконувати всі соціальні зобов’язання перед українцями, – сказав Шмигаль

За словами Шмигаля, є декілька варіантів, де взяти необхідну суму в середині держави.

Перший – збільшення внутрішніх запозичень.

Наш ринок готовий до цього. Фінансові інституції, банки, НБУ – ми провели відповідні перемовини і бачимо тут потенціал до кінця року, – сказав Шмигаль

Другий спосіб – це збільшення ставки податку на прибуток для банків. Третій – це розширення бази для військового збору на підвищення ставок військового збору для окремих випадків.

«Воюй або працюй» – у чому суть

Також запроваджуємо принцип “Воюй або працюй”, що передбачає запровадження низки заходів, які виведуть ринок праці із тіні. Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць і підвищення середніх зарплат у галузях та наповнення бюджету, – наголосив прем’єр

Україна з 2022-го втратила 3,5 млн робочих місць – 30% економіки. Щоб підтримувати військових, потрібно не менше 10 лн робочих місць, а їх офіційно менше 8 мільйонів.

В економіці є цілий ряд професій, які працюють у тіні, не сплачують податки, які критично потрібні Силам оборони. Принцип воюй або працюй не новий, його озвучував президент України, ми всі з цим принципом згідні. Люди мають або воювати, або робити все, щоб забезпечити тих, хто воює, всім необхідним, – пояснив Шмигаль

Існує низка заходів із детінізацій як для людей, що отримують зарплати в конвертах, так і для тих, хто зараз за кордоном.

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