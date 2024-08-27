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Економіка

«Воюй або працюй»: Шмигаль анонсував новий принцип, який виведе ринок праці із тіні

Автор -
Журналіст
«Воюй або працюй»: Шмигаль анонсував новий принцип, який виведе ринок праці із тіні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував новий принцип на ринку праці «Воюй або працюй». Кінцева мета заходів – усунення дефіциту бюджету шляхом виведення ринку праці з тіні.

Про це посадовець сказав у вівторок на форумі “Україна 2024. Незалежність” що проходить у Києві, передають «Новини України – НСН».

Критично потрібні додаткові кошти

Україна має критичну потребу зібрати додаткові кошти до бюджету – це понад 500 млрд гривень уже цього року. Кошти потрібні на зарплати військовим та закупівлю відповідного обладнання оборонної промисловості. Взяти їх у міжнародних партнерів не можна.

За два з половиною роки нам вдалося залучити від партнерів майже $100 млрд. Ми дуже вдячні партнерам, це те, що дало нам можливість вчасно виконувати всі соціальні зобов’язання перед українцями, – сказав Шмигаль

За словами Шмигаля, є декілька варіантів, де взяти необхідну суму в середині держави.

Перший – збільшення внутрішніх запозичень.

Наш ринок готовий до цього. Фінансові інституції, банки, НБУ – ми провели відповідні перемовини і бачимо тут потенціал до кінця року, – сказав Шмигаль

Другий спосіб – це збільшення ставки податку на прибуток для банків. Третій – це розширення бази для військового збору на підвищення ставок військового збору для окремих випадків.

«Воюй або працюй» – у чому суть

«Воюй або працюй»: Шмигаль анонсував новий принцип, який виведе ринок праці із тіні

Також запроваджуємо принцип “Воюй або працюй”, що передбачає запровадження низки заходів, які виведуть ринок праці із тіні. Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць і підвищення середніх зарплат у галузях та наповнення бюджету, – наголосив прем’єр

Україна з 2022-го втратила 3,5 млн робочих місць – 30% економіки. Щоб підтримувати військових, потрібно не менше 10 лн робочих місць, а їх офіційно менше 8 мільйонів.

В економіці є цілий ряд професій, які працюють у тіні, не сплачують податки, які критично потрібні Силам оборони. Принцип воюй або працюй не новий, його озвучував президент України, ми всі з цим принципом згідні. Люди мають або воювати, або робити все, щоб забезпечити тих, хто воює, всім необхідним, – пояснив Шмигаль

Існує низка заходів із детінізацій як для людей, що отримують зарплати в конвертах, так і для тих, хто зараз за кордоном.

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