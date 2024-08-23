Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вимагає від ТЦК припинити знімати водіїв з рейсових автобусів..

Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради звернувся до Міністерства оборони з проханням роз’яснити ТЦК та СП неприпустимість вилучення водіїв автобусів.

Про це він сказав під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді, передають “Новини України – НСН.”

Шмигаль вимагає від ТЦК припинити знімати водіїв з рейсових автобусів

“Коли знімають ТЦК водіїв із бусів, це недопустимо. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають”, — заявив прем’єр-міністр.

Шмигаль закликав Міністерство оборони провести роботу з ТЦК, щоб подібні ситуації більше не повторювалися.

Він підкреслив важливість забезпечення нормальної роботи транспортної системи країни, особливо в умовах воєнного стану, коли громадяни покладаються на громадський транспорт для пересування.

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