Посвідчення водія європейського зразка: як оновити документ і для чого це потрібно

З початку року понад 14 тисяч водіїв Дніпропетровської області оновили посвідчення водія. Громадяни звертаються за послугою з різних причин: закінчився строк дії посвідчення, втрачено чи пошкоджено документ, змінилося прізвище або ж просто хочеться отримати новий бланк водійського посвідчення європейського зразка.

Якщо у Вас досі паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час задуматися про його обмін.

Окрім того, конвенція про дорожній рух 1968 року, що є основою для визнання за кордоном українських посвідчень водія, передбачає обов’язковість з 2011 року зазначення терміну дії у посвідченні водія. Тож, якщо у вашому водійському не зазначений термін дії (графа 4b), для уникнення непорозумінь під час закордонних поїздок за кермом, доцільно також оновити свій документ.

Зараз сервісні центри МВС видають сучасне посвідчення водія європейського зразка, яке:

✅ виглядає як пластикова ID-картка

✅ має кілька ступенів захисту

✅ відображається в Дії та кабінеті водія

✅ зазначає термін дії, необхідний для поїздок закордоном

Більш того, громадяни, які отримали національне посвідчення водія України до 16.11.2008, мають змогу оновити свої документи до сучасного європейського зразка, при цьому в новому посвідченні водія будуть зазначатися додаткові категорії.

Наприклад:

✅ Категорія А — стане A1, A;

✅ Категорія В — стане B1, B;

✅ Категорія С — стане C1, C;

✅ Категорія D — стане D1, D;

✅ Категорії В і Е — стануть BE;

✅ Категорії С і Е — стануть C1E, СЕ;

✅ Категорії D i E — стануть D1E, DE;

✅ Категорії Трамвай і Тролейбус — стануть категорією T.

«Обміняти старе посвідчення водія на сучасне європейського зразка можливо у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання чи перебування. Для цього потрібно взяти талон онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру МВС та прийти на визначений час», – розповідає начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях Володимир Степанов.

З собою слід взяти такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

Важливо зазначити, що у період воєнного стану обмін посвідчення водія здійснюється без подання медичної довідки встановленого зразка.

Частину з зазначених документів, а саме: паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.

Процедура обміну займає не більше 30 хвилин, тому отримати посвідчення водія на новому бланку можна безпосередньо в день звернення до сервісного центру МВС. Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги.

Прогресивні люди сьогодні користуються онлайн сервісами. Тому, обміняти посвідчення водія можливо також онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дія. Таким способом можуть скористатись лише ті громадяни, у яких документ з фото відображається в електронних реєстрах.

Для обміну посвідчення водія онлайн необхідно:

✅ увійти в кабінет водія або Дію, обравши зручний спосіб ідентифікації

✅ обрати послугу обміну посвідчення водія

✅ заповнити необхідні поля

✅ підписати заяву

✅ сплатити за послугу

✅ чекати сповіщення про готовність документа.

Готовий документ можна забрати в обраному сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти чи замовити доставку курʼєром додому.

Орієнтовна вартість послуги — 572 грн, не враховуючи комісію банку. Логістичні послуги сплачуються окремо.

Найголовніше: обміняти і забрати посвідчення водія можливо виключно ОСОБИСТО. Це не можна зробити ні з дорученням, ні через рідних. Документ отримує ЛИШЕ САМ власник.