В Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Скільки ще триватиме процес і хто підлягає призову з 1 вересня.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Економічні новини.

Востаннє президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації в Україні на 90 днів 7 серпня.

Коли може закінчитися мобілізація в Україні

Тривалість мобілізації в Україні залежить насамперед від безпекової ситуації на фронті та загального перебігу війни. У разі стабілізації ситуації на фронті або досягнення стратегічних успіхів темпи мобілізації можуть бути зменшені. І навпаки, ескалація конфлікту або поява нових загроз може призвести до розширення або інтенсифікації мобілізаційних заходів.

Наразі офіційних оголошень про завершення мобілізації в Україні немає. Верховна Рада неодноразово продовжувала воєнний стан та загальну мобілізацію, останнє продовження відбулося 7 серпня 2024 року терміном на 90 днів. Це продовження означає, що мобілізація триватиме до 9 листопада 2024 року.

Важливо, що Президент України Володимир Зеленський разом з іншими високопосадовцями підтвердив, що мобілізаційні заходи триватимуть стільки, скільки вважатиметься необхідним для забезпечення обороноздатності країни. Вони зазначили, що тривалість цих мобілізаційних заходів залежатиме від розвитку обставин на полі бою та міжнародної обстановки.

Загальна мобілізація в Україні – скільки ще триватиме і кого можуть призвати з 1 вересня

Хто підлягає мобілізації з 1 вересня

З 1 вересня чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають поважних причин для відстрочки, можуть отримати повістку для проходження ВЛК чи безпосередньої мобілізації в армію.

У вересні до мобілізації можуть підлягати такі категорії військовозобов’язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні (протягом дев’яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію – до 4 лютого 2025 року та отримати статус придатні чи непридатні) за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку, однак визнані придатними (протягом дев’яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію – до 4 лютого 2025 року та отримати статус придатні чи непридатні) через стан здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Варто пам’ятати, що Україна війна в Україні триває, а мобілізація є одним із ключових інструментів, який дозволяє нашій державі мати можливість протидіяти ворогу. Як тільки обставини дозволять, країна зможе поступово зменшити мобілізаційні заходи та перейти до інших форм впровадження своєї безпеки.

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