Причиною відстрочки від мобілізації може бути загибель близького родича військовозобов’язаного на війні. Хто з членів його сім’ї не підлягає призову.

Відстрочку від призову має кожен військовозобов’язаний родич загиблого воїна.

Про це повідомила адвокатка Марина Бекало на порталі b2bconsult, передають “Новини України – НСН”.

За чинною нормою Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та під час дії воєнного стану.

Згідно з цим, законодавство не виділяє одного з родичів таких військовослужбовців. Тому право на відстрочку від мобілізації мають усі військовозобов’язані сини загиблого на фронті бійця ЗСУ.

“Вказаною нормою не передбачаються умови, при яких право на відстрочку має тільки один військовозобов’язаний в родині, в якій загинув такий військовий”, – підкреслила адвокат.

Варто зауважити, що син загиблого воїна матиме право на відстрочку, якщо буде доведено, що його батько загинув під час забезпечення безпеки та оборони держави.

Загальна мобілізація – хто з родичів загиблого військовозобов’язаного не підлягає призову

Обставини його смерті повинні точно вказувати на факт смерті у зв’язку з проходженням військової служби під час воєнного стану. Ці обставини мають бути підтверджені довідкою ВЛК.

Також таке право мають і близькі родичі не лише військовослужбовців, а й мирних жителів, які зникли безвісти чи загинули під час війни.

Як правильно оформити відстрочку на підставі загибелі близького родича

Необхідно подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де зберігається особова справа військовозобов’язаного, про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

До заяви потрібно додати документи, що підтверджують право на відстрочку, або їхні засвідчені копії. Після цього заяву повинні зареєструвати.

Список документів, які потрібно надати:

паспорт військовозобов’язаного;

його ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує родинні зв’язки із загиблим/зниклим безвісти;

витяг з наказу про виключення військового зі списків особового складу військової частини у зв’язку із загибеллю;

лікарське свідоцтво про смерть;

довідка про причини смерті;

сповіщення сім’ї про загибель/безвісти зниклого;

свідоцтво про смерть.

Рішення про відстрочку від строкової служби приймає комісія, створена при ТЦК.

Ще новини України: З 17 липня в Україні нові правила перетину кордону для військовозобов’язаних