На сході України авто енергетиків підірвалося на вибухівці: є постраждалий

На сході України авто енергетиків підірвалося на вибухівці. Постраждав 31-річний чоловік.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал Міненерго.

На сході України під час огляду повітряної лінії службовий автомобіль енергетиків підірвався на вибуховому пристрої. Важкі поранення отримав 31-річний майстер з експлуатації електричних. Він був доставлений у лікарню.

На сході України авто енергетиків підірвалося на вибухівці

А у західному регіоні на території високовольтної підстанції зафіксували спробу проникнення невідомої особи. Порушника затримали.

Нагадаємо, 11 серпня графіки відключення світла не планують застосовувати.

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