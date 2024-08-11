На сході України авто енергетиків підірвалося на вибухівці: є постраждалий

На сході України авто енергетиків підірвалося на вибухівці. Постраждав 31-річний чоловік.
Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал Міненерго.
На сході України під час огляду повітряної лінії службовий автомобіль енергетиків підірвався на вибуховому пристрої. Важкі поранення отримав 31-річний майстер з експлуатації електричних. Він був доставлений у лікарню.
На сході України авто енергетиків підірвалося на вибухівці
А у західному регіоні на території високовольтної підстанції зафіксували спробу проникнення невідомої особи. Порушника затримали.
Нагадаємо, 11 серпня графіки відключення світла не планують застосовувати.
Ще новини України: Окупанти атакували енергетиків у Донецькій області – є поранені