росіяни двічі атакували енергетиків у Донецькій області 12 липня. Троє працівників поранені.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міненерго.
“У Донецькій області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада. Бригадний водій отримав поранення та був доставлений до госпіталю”, – йдеться у повідомленні.
Окупанти атакували енергетиків у Донецькій області – є поранені
Також уна Донеччині внаслідок обстрілу зруйнована будівля диспетчерського пункту.
“Поранення отримали дві людини”, – додали у відомстві.
Обстріли енергетиків в Україні
Окупанти застосовують тактику обстрілів рятувальників, медиків, поліцейських та енергетиків в Україні. Причому випадки обстрілів енергетиків у прифронтовій Донецькій області були відомі, починаючи з 2014 року.
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