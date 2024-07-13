Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міненерго.

“У Донецькій області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада. Бригадний водій отримав поранення та був доставлений до госпіталю”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти атакували енергетиків у Донецькій області – є поранені

Також уна Донеччині внаслідок обстрілу зруйнована будівля диспетчерського пункту.

“Поранення отримали дві людини”, – додали у відомстві.

Обстріли енергетиків в Україні

Окупанти застосовують тактику обстрілів рятувальників, медиків, поліцейських та енергетиків в Україні. Причому випадки обстрілів енергетиків у прифронтовій Донецькій області були відомі, починаючи з 2014 року.

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