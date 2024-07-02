Ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл на Донеччині, де виконувала планові роботи.

Співробітники ДТЕК знову потрапили під обстріл у донецькій області. В результаті чого сильно ушкоджено робочу автівку.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ДТЕК.

“Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи. Від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже третій випадок обстрілу співробітників ДТЕК за останні два тижні.

Співробітники ДТЕК знову потрапили під обстріл на Донеччині: що відомо

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