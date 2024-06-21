Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаПодії

Працівники ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області 21 червня – є поранений

Автор -
Журналіст
Працівники ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області 21 червня – є поранений

Під час ремонту обладнання співробітники ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області 21 червня. Один з енергетиків отримав поранення.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ДТЕК.

Повідомляється, що під час ремонту обладнання енергетики ДТЕК потрапили під обстріл.  Бригада відновлювала повітряну лінію, пошкоджену ворогом напередодні.

Один з енергетиків отримав уламкове пораненння, попри всі засоби захисту – частина уламків застрягла в бронежилеті. Наразі він отримав усе необхідне лікування.

«Попри всю небезпеку, енергетики продовжують працювати, ризикуючи життям, щоб нести світло», – йдеться в повідомленні

Працівники ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області 21 червня – є поранений

Працівники ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області 21 червня – є поранений

Ще новини України: Обстріл Донеччини 20 червня касетними боєприпасами – серед поранених є дитина

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×