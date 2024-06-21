Під час ремонту обладнання співробітники ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області 21 червня. Один з енергетиків отримав поранення.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ДТЕК.

Повідомляється, що під час ремонту обладнання енергетики ДТЕК потрапили під обстріл. Бригада відновлювала повітряну лінію, пошкоджену ворогом напередодні.

Один з енергетиків отримав уламкове пораненння, попри всі засоби захисту – частина уламків застрягла в бронежилеті. Наразі він отримав усе необхідне лікування. «Попри всю небезпеку, енергетики продовжують працювати, ризикуючи життям, щоб нести світло», – йдеться в повідомленні

Працівники ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області 21 червня – є поранений

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