Окупанти здійснили обстріл Донеччини 20 червня. Внаслідок удару троє людей загинули, четверо поранених.
Через обстріл рф касетними боєприпасами селища на Донеччині троє загиблих та четверо поранених, серед них дитина. Розпочато розслідування.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Повідомляється, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 20 червня 2024 року о 12:20 війська держави-агресора завдали ударів по території Іллінівської громади Краматорського району. Попередньо, били касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч».
Обстріл Донеччини 20 червня касетними боєприпасами – серед поранених є дитина
Внаслідок ворожих обстрілів у с. Розкішне троє цивільних отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.
Ще трьох людей, у тому числі 14-річного хлопця, з мінно-вибуховими травмами і осколковими пораненнями доставили до лікарні.
У населеному пункті пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобіля й газопровід.
«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф», – йдеться в повідомленні.
Ще новини України: Знущання над українськими полоненими: прокуратура відреагувала на відео з Харківського напрямку