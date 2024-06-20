Через обстріл рф касетними боєприпасами селища на Донеччині троє загиблих та четверо поранених, серед них дитина. Розпочато розслідування.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 червня 2024 року о 12:20 війська держави-агресора завдали ударів по території Іллінівської громади Краматорського району. Попередньо, били касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч».

Обстріл Донеччини 20 червня касетними боєприпасами – серед поранених є дитина

Внаслідок ворожих обстрілів у с. Розкішне троє цивільних отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Ще трьох людей, у тому числі 14-річного хлопця, з мінно-вибуховими травмами і осколковими пораненнями доставили до лікарні.

У населеному пункті пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобіля й газопровід.

«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф», – йдеться в повідомленні.

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