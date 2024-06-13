Окупанти здійснили обстріл Херсонської області 13 червня. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік. Розпочато розслідування.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Повідомляється, що за процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Черговий обстріл Херсонської області 13 червня – загинув чоловік
За даними слідства, 13 червня близько 14:15 російські військові, попередньо із мінометів, обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району.
Від ворожого вогню загинув 40-річний житель Токарівки, який йшов вулицею.
«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора», – йдеться в повідомленні.
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