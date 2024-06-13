Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Черговий обстріл Херсонської області 13 червня – загинув чоловік

За даними слідства, 13 червня близько 14:15 російські військові, попередньо із мінометів, обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району.

Від ворожого вогню загинув 40-річний житель Токарівки, який йшов вулицею.

«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

Ще новини України: Окупанти дроном атакували службове авто поліцейських у Херсонській області (фото)