16 постраждалих на Харківщині у тому числі дитина – росіяни били ракетами і РСЗВ

ОНОВЛЕНО. 17 постраждалих на Харківщині внаслідок російських обстрілів 24 серпня вдень і 25 серпня вночі. Серед постраждалих – чотирирічна дитина.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Харківську ОВА, міськраду Харкова, ДСНС і Харківську обласну прокуратуру.

Ракетні удари по Харкову і Чугуєву

Вночі 25 серпня окупанти вдарили по Харкову та Чугуєву.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок прильоту по Слобідському району міста горить приватний будинок. Екстрені служби працюють на місці удару, – повідомив міський голова

Згодом стало відомо, що 6 людей постраждали.

У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед постраждалих – дитина 4 років. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації, – повідомив Синєгубов.

Він додав, що усього постраждалих в Чугуєві четверо.

Обстріли Харківщини 24 серпня

За даними слідства, 24 серпня близько 10:35 окупанти здійснили обстріл м. Купʼянськ. Поранення отримав 75-річний чоловік, який під час удару перебував на подвірʼї домоволодіння.

Також вчора о 12:05 збройні сили рф обстріляли с. Новоосинове Купʼянського району. Гострої реакції на стрес та поранень зазнали пʼять жінок. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, війська рф били по селу з РСЗВ.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

ОНОВЛЕНО: як стало відомо, увечері 24 серпня окупанти також завдали ракетного удару по приватному сектору м. Балаклія. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт.

Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли 2 житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 м.кв.

Рятувальники ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум’я на інші житлові будинки.

За попередніми даними постраждав 55-річний чоловік.

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