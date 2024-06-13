Зустріч Папи Римського з Зеленським – понтіфіка чекають серйозні розмови

Ватикан анонсував зустріч Папи Римського з Зеленським Франциска. Зустріч відбудеться в Італії 14 червня, під час перебування Зеленського на саміті G7.

Про це пише Vatican News з посиланням на прес-службу Святого Престолу.

Папа Римський теж буде присутній на саміті G7, оскільки його туди запросили. Окрім Зеленського, понтифік проведе переговори з генеральним директором МВФ, президентами України та Франції, а також із прем’єром Канади. Також в нього заплановані зустрічі з лідерами Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Бразилії, Кенії та Алжиру, а також прем’єр-міністром Індії.

Хочемо також нагадати, що кожен ранок і вечір на всіх головних площах Львова починається зі слів:

“Молимось за святійшого вселенського архиєрея Франциска, папу Римського”, – кажуть у храмах Української греко-католицької церкви.

І ці ж самі мільйони вірян УГКЦ, які в Україні підпорядковуються папі (переважно з Галичини і з далеко недружніми до Москви поглядами), обурюються, коли він робить заяви про необхідність компромісів з Росією чи її велич.

Неодноразово МЗС України викликали посла Ватикану, як було наприклад після вбивства Дар’ї Дугіної, або дипломати просто гостро реагували на слова папи, як було після восхваляння понтифіком діянь російських імператорів Петра І чи Катерини ІІ.

В Україні за це часто доводиться відповідати керівництву “патріотичної” греко-католицької пастви, а у Ватикані щораз змушені розтлумачувати, що ж саме хотів сказати Франциск.

Тож будемо слідкувати за новими заявами понтифіка, які обов’язково будуть.

“Новини України – НСН” раніше писали: Вступ України до НАТО: США анонсували важливе оголошення на саміті у Вашингтоні