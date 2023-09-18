«За Маріуполь карма прилетіла»: ЗСУ ліквідували російського командира Кондрашкіна

ЗСУ ліквідували російського командира 31-ї Ульянівської десантно-штурмової бригади, полковника Андрія Кондрашкіна. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі бойовик «ДНР» Олександр Ходаковський. Інформацію підтвердив і прокоментував український полковник Анатолій Штефан, передає НСН.

Подробиць чи місця загибелі свого поплічника Ходаковський не повідомив.

Відомо, що Андрій Кондрашкін народився 1979 року. У 2001 закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище імені В.Ф. Маргелова, після чого, через рік, брав участь у війні в Чечні.

ЗСУ ліквідували російського командира Кондрашкіна

З 2015 по 2019 рік командував 108-м гвардійським десантно-штурмовим Кубанський козацьким полком та 7-ю гвардійською десантно-штурмовою дивізією. У 2019 році був призначений на посаду заступника командира 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. З 2020 до 2021 року — командир 56-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

Від початку повномасштабної війни в Україні брав участь у вторгненні.

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