Знищено ворожий Су-34 та склад БК ― ЗСУ вдарили по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області

ЗСУ вдарили по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області. Знищили ворожий Су-34 та склад авіаційного озброєння.

Деталі «бавовни» на аеродромі «Морозовск» офіційно повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України сьогодні, 5 серпня. А сам удар стався 3 серпня, передають «Новини України – НСН».

Дані космічної розвідки свідчать ― внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора росії «морозовск» у ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі «морозовск», розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

Знищено ворожий Су-34 та склад БК на аеродромі «Морозовськ»: фото підтвердження

Нагадаємо, 3 серпня 2024 року, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому «морозовск» та інших військових цілей на росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: ОФІЦІЙНО: на аеродромі «Оленья» був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3