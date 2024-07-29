ОФІЦІЙНО: на аеродромі «Оленья» був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3

На аеродромі «Оленья» в Росії був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Цю інформацію офіційно підтвердили в ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що на російському аеродромі «Оленья» був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» представник ГУР МОУ Андрій Юсов, передають «Новини України – НСН» з посиланням на АрміяInform.

Ми не коментуємо що і куди, але Верховний Головнокомандувач відзначив далекобійність, зрозуміло, що напрямок тут вгадати не важко. Що стосується факту: так, ми підтверджуємо факт ураження. Щось влучило кудись. І так можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника, — сказав Андрій Юсов

Він наголосив, що ураження подібних літаків має величезне значення, тому що у російського ВПК нараз немає можливості виробляти подібну нову техніку.

Це те, що міг виробляти радянський союз і саме тому вони намагаються їх так далеко ховати, — зазначив представник ГУР МОУ

Нагадаємо, у ніч на 27 липня дрони Головного управління розвідки Міноборони обстріляли аеродроми рф, де розташована російська стратегічна авіація.

Внаслідок влучання безпілотника по аеродрому «Оленья» в Мурманській області зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

Крім того, 24 липня 2024 року на аеродромі «кряж» у місті самара згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора — ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

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