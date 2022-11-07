Кидають техніку і розбігаються кущами: з’явилися відео знищення морпіхів 155 бригади під Павлівкою

Українські військові вогнем із артилерії та ПТРК знищували танки та іншу бронетехніку одну за одною. Ворог у листі до керівництва поскаржився на високі втрати за 4 дні боїв. З’явилися відео знищення морпіхів 133 бригади армії рф під Павлівкою. Про це пише видання Фокус, передає NNS.

У мережі з’явилося відео знищення бійців із 155-ї бригади морпіхів Тихоокеанського флоту, які написали листа до губернатора через високий рівень втрат. Про це повідомляє головний редактор Юрій Бутусов.

На кадрах зафіксовано невдалу спробу ворога йти в атаку на село Павлівка в районі Вугледару. 2 листопада українська артилерія та протитанкові комплекси розбили сили ворога. Як зазначає Бутусов, після таких багатоденних ударів з боку ЗСУ вони й написали листа губернатору Приморського краю з проханням надіслати перевірку.

Рух ворожої бронетехніки вдалося зупинити влучними ударами артилерії та ПТРК. Один із екіпажів ворожого танка вирішив продовжити рух, доки його не зупинили Сили оборони України.

У листі губернатору Кожем’якіну військові скаржилися на своє командування, яке відправляє їх у ‘продумані’ атаки. За 4 дні боїв морпіхи втратили 300 людей загиблими, пораненими та безвісти зниклими. Також було втрачено половину всієї техніки.

Відео знищення морпіхів 155 бригади

Прямі влучання та знищення морських піхотинців 40-ї та 155-ї бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту поблизу села Павлівка Донецької області. Російські військовослужбовці кидають техніку і розбігаються кущами, щоб сховатися від вогню української артилерії, але врятуватися вдається небагатьом.

Нагадаємо, український Генштаб з початку місяця зазначає, що ситуація в районі Павлівки найнапруженіша на всій лінії фронту. Щодня ворог там втрачає до 100 людей.

Також у ОК ‘Схід’ заявили, що російські війська втрачають до 100 осіб на Бахмутівському напрямку.

Що кажуть у росії про знищення 155 бригади

Тим часом, міноборони росії заявило, що втрати морпіхів 155-ї бригади становлять лише 1% від бойового складу та 7% пораненими, спростувавши повідомлення воєнкорів про ‘високі і марні втрати’ при наступі на Павлівку (ДНР), опублікованих раніше від імені морпіхів.

«За рахунок грамотних дій командирів підрозділів втрати морпіхів за цей період не перевищують 1% бойового складу та 7% пораненими, значна частина яких вже повернулася до ладу. При цьому втрати супротивника по лінії бойового зіткнення бригади в середньому становлять 7 до 1, а на окремих ділянках 9 до 1 у людях та техніці», – йдеться у повідомленні відомства, яке постійно бреше росіянам.

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