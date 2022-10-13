На фронті загинув боєць 93-ї бригади, який записав розмови з братом Єрмака

На фронті загинув піхотинець 93-ї бригади, відомий тим, що записав розмови з братом Єрмака, публікація яких спричинила скандал. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, передає NNS.

5 жовтня в бою під Бахмутом загинув піхотинець 93-ї бригади Дмитро Штанько.

Юрій Бутусов нагадав, що Дмитру Штаньку було відкрито кримінальну справу, по ньому активно працювали правоохоронці, він став особистим ворогом Єрмака. А справу по розмовам його брата зам’яли.

У Штанька було троє дітей, але старший син вже став повнолітнім, він не ухилявся від мобілізації і не шукав теплого місця у тилу. Він розповідав, що співробітники військової контррозвідки СБУ постійно контролювали його перебування в армії, нагляд за ним і його контактами в учбовому центрі та під час переїзду на фронт був постійним, співробітник СБУ, з його слів, супроводжував його одного, – розповів Бутусов.

Також він розповів, що Штанько потрапив у вересні в одну з кращих частин ЗСУ- 93-тю механізовану бригаду в Бахмут. Він отримав найнебезпечнішу роботу на війні – став піхотинцем.

Там на передовій ніякого нагляду не було, там складна обстановка і кожного дня йдуть запеклі бої, – пише журналіст .

Бутусов наводить один із дописів на сторінці Героя у Фейсбуці, який він зробив 24 вересня:

“Кожного дня в кожного з нас є можливість померти безліч раз і масою варіантів. Але до цього звикаєш. Захищати Батьківщину стає роботою.

Це карусель подій. Людських життів. Емоцій. У багатьох – стресу. Емоційного напруження. Для багатьох рутина. Кожного дня по 10 історій, які стали одним днем життя від того, як потрапив сюди і до того, як все скінчиться.

Бридко дивитися на майстрів піару, які вішають собі чужі нагороди, не забуваючи при цьому будувати політику і примножувати статки за рахунок життів і здоров’я реальних українських воїнів.

Пишаюся тим, що захищаю Батьківщину зараз поруч з моїми побратимами у складі 93 ОМБ “Холодний яр”. Ці воїни – люди з великої букви.

Ми обов’язково переможемо”.

Бутусов розповів, що попри відсутність бойового досвіду, Дмитро Штанько проявив себе як вмотивований та мужній солдат. В перший же день його направили на спостережний пост, оскільки ситуація напружена, і на фронті потрібні вмотивовані бійці. Він потрапив під обстріл, поруч з ним загинув наш боєць, але він виконував усі поставлені завдання. Штанько воював дуже недовго, всього місяць, але кожен день на тій найгарячіший ділянці фронту – це як маленьке прожите життя. За місяць отримав дві контузії, але не став “відмовником”, не залишив позиції, а тримався разом з товаришами у строю.

5 жовтня російські війська після кількаденних обстрілів захопили одну з наших позицій, яка була дуже сильно розбита. Ворог переважав абсолютно у боєприпасах та артилерії, а у нас не було снарядів та можливості подавити вогонь російських батарей. Командир роти зробив все що міг – він зібрав групу в 20 бійців та попрохав відновити становище. В контратаку пішли тільки вмотивовані, тільки добровольці. Серед перших пішов Штанько.

Ворог відкрив щільний мінометний та артилерійський обстріл, групу накрили. Майже усіх поранило, кілька бійців загинуло, в тому числі Дмитро Штанько.

Дмитро Штанько був завзятим опонентом діючої влади, вважав Андрія Єрмака корупціонером та російським агентом, який свідомо провалює підготовку України до війни з РФ. Але якими б не були його політичні погляди, захист своєї країни став для нього найважливішим у житті, – написав журналіст.

Світла пам’ять Захиснику України! Щирі співчуття рідним і близьким.

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