Зеленський у США: представив План перемоги Байдену, зустрівся з Гарріс, на черзі зустріч з Трампом

Зеленський у США вже зустрівся зі своїм колегою Байденом, а також з кандидаткою на посаду президента Сполучених Штатів Гарріс. Він представив їм свій План перемоги. Тим часом, Трамп заявив, що зустріч із Зеленським таки відбудеться.

«Новини України – НСН» розповідають про все це детальніше.

Зеленський у США представив план перемоги Байдену

Володимир Зеленський під час зустрічі з Джо Байденом розповів йому про розроблений українською стороною План перемоги.

Про це повідомив Президент України.

Обговорили деталі для посилення Плану, скоординували наші позиції, погляди й підходи. Доручили нашим командам провести консультації щодо наступних кроків. Ми глибоко цінуємо те, що Україна й Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей російського вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги, — заявив Володимир Зеленський

Зустріч з Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс та президент України Володимир Зеленський в четвер, 26 вересня, зустрілися в Білому домі у Вашингтоні. Президент поділився деталями «плану перемоги» з американською політикинею, своєю чергою Гарріс підтвердила «непохитну підтримку» України. Про це повідомляє «Голос Америки».

Зустріч Гарріс та Зеленського відбулась одразу після переговорів українського президента з його американським колегою Джо Байденом і невдовзі після того, як глава Білого дому оголосив про збільшення військової підтримки України розміром у вісім млрд доларів. Віцепрезидентка наголосила на незмінності курсу чинної адміністрації.

Моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюся тим, що стою пліч-о-пліч з Україною. Я продовжуватиму підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла у цій війні», – сказала віцепрезидентка США і додала, що вона «забезпечить перемогу України в цій війні

Кандидатка у президенти від Демократичної партії також пояснила, що Сполучені Штати підтримують Україну не з «благодійних цілей, а у своїх стратегічних інтересах». З її слів, російська війна проти України є «конфліктом, який американці мають визнати надзвичайно важливим для світового порядку».

Агресія Путіна – це не лише напад на народ України, це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Міжнародні правила та норми не є якимось абстрактним поняттям. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі. Вони підтримують американську безпеку та американське процвітання, і коли їм загрожують десь – їм загрожують скрізь, – сказала віцепрем’єрка

Камала Гарріс наголосила, що в США є політики, які хочуть змусити Україну відмовитися від частини суверенних територій і від безпекових відносин з іншими країнами.

Ці пропозиції такі ж, як і пропозиції Путіна, і скажімо прямо – це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним», – підкреслила Гарріс.

Зустріч з Трампом все ж відбудеться?

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп вірогідно все ж зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч очікується вранці 27 вересня.

Про це повідомив сам Трамп.

У своїй соцмережі TruthSocial він спершу опублікував лист від заступника посла України у США, в якому український президент закликав до зустрічі.

Згодом він повідомив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським 27 вересня о 9:45 (16:45 за київським часом) у Нью-Йорку, в будівлі Trump Tower.

Зазначимо, під час свого передвиборчого мітингу у Північній Кароліні, 26 вересня, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп сказав, що він не розуміє, чому Україна не пішла на поступки російському диктатору Володимиру Путіну за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. На його думку, навіть «найгірша угода була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз».

Трамп заявив, що навіть “найгірша угода була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз”, пише Associated Press.

Дональд Трамп При цьому Трамп поставив під сумнів те, чи є у Києва якісь козирі для переговорів про припинення війни.

Будь-яка угода — найгірша угода — була б кращою за те, що ми маємо зараз, — сказав Трамп і продовжив — Якби вони уклали погану угоду, було б набагато краще. Вони б трохи відмовилися, і всі б жили, і кожна будівля була б побудована, і кожна вежа старіла б ще 2000 років

А зараз, за словами Трампа, вся Україна є руїною, а багато людей померли. При цьому республіканець заявив, що такий розвиток подій допустив президент Джо Байден.

Байден і Камала дозволили цьому статися, давши Зеленському гроші та боєприпаси, яких ще не бачила жодна країна, — сказав Трамп

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