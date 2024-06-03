Президент України Володимир Зеленський прибув до Філіппін і вперше в історії зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.

Про це Зеленський повідомив сам, передають Новини України – НСН.

Зеленський прибув до Філіппін – що відомо

Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці, – написав він

Очільник України додав, що з Маркосом-молодшим обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Зеленський зазначив, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті, і що Україна це цінує.

Також обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Зеленський на Філіппінах: відео

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