Зеленський пообіцяв максимальні результати для держави на осінь. Президент заявив, що «вони готуються».

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні 2 жовтня, передають «Новини України – НСН».

Зеленський пообіцяв максимальні результати для держави на осінь

Президент Володимир Зеленський запевнив, що наразі триває робота для реалізації всіх домовленостей з партнерами щодо військової допомоги на найближчий час.

Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях готуємо максимальні результати для держави на осінь. Увесь необхідний зміст для «Рамштайну», військові, Офіс, дипломати — все, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, — все це забезпечимо, — сказав президент

Він також розповів, що сьогодні заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо посилення Служби і роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають наші українські розвідники.

З іншого боку, працюємо і щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти й саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей, — сказав президент

Прокоментував ситуацію на Донеччині

Крім того, Зеленський прокоментував ситуацію на Донбасі. Нагадаємо, сьогодні стало офіційно відомо, що Україна втратила Вугледар. В росіяни продовжують свій наступ.

Уже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію. Дуже потребуємо цієї рішучості від партнерів. Далекобійності. І окремо я хочу подякувати кожному лідеру, усім друзям України за розуміння, що тиску на Росію зараз замало, і саме тому – тільки тому – російське керівництво не сприймає серйозно дипломатію. Сили треба більше, – сказав Зеленський

Прокоментував нічну повітряну атаку

Минулої ночі російська армія завдала чергового удару по Україні “Шахедами”. Зокрема, є влучання в Одеській області, в Ізмаїльському районі, зовсім неподалік від кордону Румунії. “Шахеди” вдарили по звичайній цивільній інфраструктурі – поромному терміналу, по вантажівках, по складу із зерном. Саме те, що російські терористи завжди сприймають як мішень – продовольча безпека регіону та світу. Україна давно говорить усім сусідам, усім основним партнерам: треба взаємодіяти, треба разом збивати «шахеди», збивати ракети, а надто в районах, які поруч із державами НАТО. Це абсолютно можливо. Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом. Я дякую кожній державі, яка дійсно допомагає нам із ППО. Я дякую особливо Румунії за Patriot. І ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи “Шахеди”, збиваючи ракети у взаємодії, – сказав президент

Також, за його словами, сьогодні ж говорили про відновлення в Україні, про будівництво укриттів із Самантою Пауер, керівницею USAID – американської Агенції з міжнародного розвитку. Зараз, перед зимою, дуже важливо пришвидшитись із реалізацією всіх наявних проєктів – захисних в енергетиці, безпекових у громадах – для шкіл, для лікарень.

На всіх рівнях ми маємо бути ефективними – і в Україні, і у відносинах із нашими партнерами, і у партнерів – у розумінні перспектив, – додав Зеленський

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